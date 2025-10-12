본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양구군, 지역상생형 청년창업 지원사업 기술교육 참가자 모집

이종구기자

입력2025.10.12 08:48

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기술창업 기초부터 시제품 제작까지
청년·청장년 예비 창업자 대상

강원도 양구군은 기술창업에 관심 있는 청·장년 예비창업자 및 3년 이내 기창업자를 대상으로 '지역상생형 청년창업 지원사업 기술교육' 참가자를 오는 21일까지 모집한다.

양구군청 전경.

양구군청 전경.

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 지역 내 창업 생태계를 조성하고 기술 기반 창업 역량을 강화하기 위한 것으로, 총 20명을 선발해 10월 23일부터 12월 12일까지 약 8주간 운영된다.


교육은 이론과 실습으로 구성된 2단계 과정으로 추진된다. 1단계에서는 3D프린터, 레이저가공기, CNC라우터 등 창업 장비의 이론 교육 및 프로그램 이해 과정이 진행되며, 2단계에서는 DMZ경제순환센터 보유 장비를 활용해 시제품 제작 실습 및 성과공유회가 열린다.

교육은 양구군 DMZ경제순환센터 2층 교육관에서 진행되며, 참가 신청은 21일 18시까지 이메일로 접수하면 된다.


신청 시 ▲참가신청서 ▲개인정보 수집·이용 동의서 ▲사진·영상 촬영 및 활용 동의서를 제출해야 하며, 신청서 양식은 양구군청 홈페이지 '고시/공고'란에서 내려받을 수 있다.


이미숙 경제체육과장은 "지역 내 창업을 꿈꾸는 청년과 청장년들이 이번 기술교육을 통해 실질적인 창업 역량을 키울 수 있을 것으로 기대한다"며 "창의적인 아이디어를 실제 제품으로 구현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고 입 다문 통신사 5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조상님과 가장 가까워지는 날'…추분이 공휴일인 이유

현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

1193회 로또 1등 16명…당첨금 각 17억1701만원

'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

도핑 걸리자 "키스 때문에"…베네수엘라 테니스 선수 4년 자격정지

흔들리는 '트럼프 라운드'…상호관세, 대법원 문턱 넘을까

은행 '프랜차이즈론' 급감…2금융·대부업 내몰리는 자영업자④

새로운 이슈 보기