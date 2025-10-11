곡성군, 18~19일 동화정원서 '가을 음악회'

공연·체험 프로그램 다채

전남 곡성군(군수 조상래)은 오는 18~19일 동화정원에서 가을 음악회 '시월愛 어느 멋진 날'을 개최한다고 11일 밝혔다.

올해 초 유채꽃이 만발했던 동화정원에서 이미 봄 향기를 가득 담은 음악회가 많은 이들의 사랑을 받은 바 있다. 이번에는 가을의 주인공 황화코스모스가 흐드러지게 핀 공간에서 다시 한번 계절의 낭만을 음악과 함께 전할 예정이다.

음악회는 18일과 19일 이틀간 오후 1시 30분~5시 진행되며, 자연과 음악, 체험이 어우러지는 프로그램으로 구성됐다. 가족, 연인, 친구 등 누구와 함께해도 특별한 추억을 남길 수 있는 자리로 기대를 모은다.

공연은 총 3팀이 무대에 오른다. 섬세한 선율로 가을 분위기를 더할 전자현악듀오를 시작으로, '미스트롯3'와 '골 때리는 그녀들' 등에 출연하며 국내 팬들에게 친숙한 스페인 출신 아티스트 라라 베니또가 감미로운 무대를 선보인다. 이어 깊고 풍부한 음색으로 사랑받는 팝페라 그룹 레디스가 웅장한 하모니로 공연의 대미를 장식한다.

공연과 함께 다양한 가을 감성 체험 프로그램도 운영된다. 화분 만들기, 배스밤·갓 키링·전통 노리개 등 케데헌 굿즈 만들기, 걱정이 인형과 비즈로 꾸미는 플라워 소품 만들기 체험 등이 준비돼 있다. 이 밖에도 캐리커처 체험과 로즈커피, 꽃차 시음 코너도 운영된다.

일부 체험 프로그램은 유료로 운영되며, 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 행사장 내에는 SNS 인증 이벤트 부스와 보물찾기 프로그램도 함께 마련돼 관람객들에게 또 다른 재미를 선사할 예정이다. 행사 기간 중에는 관광객의 이동 편의를 위해 기차마을~동화정원 간 셔틀버스가 오전 11시~오후 5시 수시로 운행된다.

군 관계자는 "황화코스모스가 만개한 동화정원에서 음악과 체험이 어우러진 이번 행사를 통해 깊어가는 가을의 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.





