신상진 시장 "행복한 가정·건강한 출산 지원에 최선 다할 것"

신상진 성남시장, 임산부의 날 기념 공연 참석

임산부·가족 격려…순산 기원 메시지 전달

신상진 성남시장이 10일 오후 7시 성남시 분당구에 위치한 성남물빛정원 뮤직홀에서 열린 임산부의 날 기념 공연 '엄마와 아기의 클래식 여행'에 참석해 임산부와 가족들을 격려했다.

신상진 성남시장이 10일 임산부의 날 기념 음악회에 참석해 임신부 가족과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 신상진 시장은 인사말을 통해 "임산부의 날은 모자보건법에 따라 제정된 날로, 풍요의 달 10월과 임신기간 10개월의 의미를 담아 임신과 출산을 사회적으로 배려하자는 취지를 담고 있다"며 "새생명을 품은 임산부와 가족 여러분께 축하의 말씀을 전하며 순산을 기원한다"고 말했다.

이어 신 시장은 "성남시는 신생아 건강을 지키기 위해 11월부터 백일해 무료 예방접종 지원사업을 시행한다"며 "저출생 인식개선을 위한 학생 교육과 솔로몬의 선택 등 결혼장려 시책도 적극 추진하며 행복한 가정과 건강한 출산을 위해 지속적으로 지원해 나가겠다"고 강조했다.

신상진 성남시장이 10일 분당구 성남물빛정원 뮤직홀에서 열린 '제16회 임산부의 날 기념 음악회'에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

한편 이날 음악회는 금난새 예술감독의 지휘와 해설로 진행됐으며, 슈만의 '당신은 한 송이 꽃과 같이' 등 태교에 좋은 클래식 명곡들을 선보여 참석한 임산부와 가족들로부터 큰 호응을 얻었다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



