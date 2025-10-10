정부 "이스라엘에 구금됐던 국민 자진추방돼 조만간 귀국"

이스라엘에 구금됐던 한국인 김아현 씨가 나포된 지 이틀 만인 10일 오전(현지시간) 석방됐다.

외교부는 김 씨가 자진 추방 형식으로 풀려나 튀르키예 이스탄불행 항공편을 이용해 출국했으며, 곧 귀국할 예정이라고 밝혔다.

김 씨는 국제 구호선단 선박을 타고 가자지구에 접근하던 중 지난 8일 이스라엘군에 의해 나포돼 구금됐었다.

이후 외교부는 본부와 주이스라엘대사관을 중심으로 김 씨의 안전 확보와 신속한 석방, 조기 귀국을 위해 총력을 기울였다고 전했다.

전날 주이스라엘대사관은 영사를 구금 시설로 급파해 김 씨와의 영사면담을 진행하고 건강 상태와 안전을 확인했다고 설명했다.

또한 대사관 영사는 김 씨가 공항에서 항공기에 탑승해 이륙하는 과정까지 직접 확인했으며 주이스탄불총영사관 등 현지 공관을 통해서도 필요한 영사 조력을 계속 제공할 계획이다.

외교부는 아울러 김 씨에게 가자지구 방문의 위험성을 사전에 알리고, 예외적 여권 사용 허가 없이 여행 금지 지역을 방문할 경우 여권법에 따라 처벌될 수 있음을 안내하기 위해 지속적으로 연락을 취해왔다고 밝혔다.





