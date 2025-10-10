본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정부 "이스라엘에 구금됐던 국민 자진추방돼 조만간 귀국"

장효원기자

입력2025.10.10 19:01

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
정부 "이스라엘에 구금됐던 국민 자진추방돼 조만간 귀국"
AD
원본보기 아이콘

이스라엘에 구금됐던 한국인 김아현 씨가 나포된 지 이틀 만인 10일 오전(현지시간) 석방됐다.


외교부는 김 씨가 자진 추방 형식으로 풀려나 튀르키예 이스탄불행 항공편을 이용해 출국했으며, 곧 귀국할 예정이라고 밝혔다.

김 씨는 국제 구호선단 선박을 타고 가자지구에 접근하던 중 지난 8일 이스라엘군에 의해 나포돼 구금됐었다.


이후 외교부는 본부와 주이스라엘대사관을 중심으로 김 씨의 안전 확보와 신속한 석방, 조기 귀국을 위해 총력을 기울였다고 전했다.


전날 주이스라엘대사관은 영사를 구금 시설로 급파해 김 씨와의 영사면담을 진행하고 건강 상태와 안전을 확인했다고 설명했다.

또한 대사관 영사는 김 씨가 공항에서 항공기에 탑승해 이륙하는 과정까지 직접 확인했으며 주이스탄불총영사관 등 현지 공관을 통해서도 필요한 영사 조력을 계속 제공할 계획이다.


외교부는 아울러 김 씨에게 가자지구 방문의 위험성을 사전에 알리고, 예외적 여권 사용 허가 없이 여행 금지 지역을 방문할 경우 여권법에 따라 처벌될 수 있음을 안내하기 위해 지속적으로 연락을 취해왔다고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 330일 더 살아" 말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

美 법원, "시카고에 군대 투입" 트럼프 명령에 제동

새로운 이슈 보기