영월군, '드론시티 영월’ 비전 선포식 14일 개최

강원도 영월군은 드론 산업 육성 추진 실적과 향후 계획을 주민 및 관계기관과 공유하고 나아가 드론 산업을 핵심 성장 동력으로 삼아 청년 인재를 육성하고 양질의 일자리를 창출하는 '청년친화도시 영월'의 비전을 제시하고자 '드론시티, 영월' 비전 선포식을 오는 14일 오전 11시 드론비행연구센터(영월읍 덕포리 886번지)에서 개최할 예정이다.

영월군 2015년에 드론 시범공역으로 전국 최초로 선정된 이래로 2017년에는 국토교통부가 전국 6개소에 구축한 드론비행시험센터를 유치하였으며, 고정익 드론과 군집드론 실증을 위한 드론테마파크를 2024년 준공하였다.

아울러, 각종 드론레저스포츠대회, 콘퍼런스, 문화행사 등을 개최하면서 기업, 동호인, 기관, 학계 등과 네트워크를 구축하였다. 이러한 우수한 실증 환경을 바탕으로 드론실증도시 구축 공모사업에 강원특별자치도 최초이자 최다인 2021년, 2023년, 2025년 총 3회 선정되기도 하였다.

드론 실증 인프라 구축이 완성 단계에 이름에 따라 2022년에 지방소멸대응기금 강원특별자치도 공모사업으로 선정된 '특수목적 유·무인 드론 테스트베드 조성사업'을 2026년까지 준공하여 R&D 인프라를 확충할 계획이다.

영월군은 이를 통해 드론 특화 인재를 양성하고, 드론기업들이 정착하여 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 고부가가치 일자리를 창출하는 '청년친화도시'의 핵심 성장 기반을 완성할 것이다.





