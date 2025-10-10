태백시, 광동댐 저수율 74% 회복…신속한 가뭄대응 효과 '톡톡'

임시관로·저류시설 설치 등 선제 조치로 안정적 용수 확보

강원도 태백시(시장 이상호)는 올여름 지속된 가뭄으로 저수율이 급감했던 광동댐의 저수율이 최근 74%로 회복되며 '정상 수준'을 되찾았다고 10일 밝혔다.

관동댐. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

광동댐 저수율은 지난 9월 15일 기준 36%(저수위 666.8m, 480만 톤)에 불과해 '주의 단계'까지 격상됐으나 10일 현재 74%(저수위 672.6m, 967만 톤)로 크게 상승했다.

시는 최근 내린 비와 함께 약 한 달여 동안 추진된 단계별 가뭄대책의 효과가 맞물리며 빠른 회복세를 보였다고 설명했다.

시는 관심 단계 전부터 사전 준비를 철저히 하여 귀네미~천포교 구간 임시 비닐관로를 재설치하고, 천포교~광동댐 구간에는 저류시설 3개소(총 300t 규모)를 설치하고 양수기 8대, 소방호스 3㎞, 방수천막 4개소 즉시 투입하여 상수원 공급 안정화를 도모했다.

아울러 가뭄 장기화에 대비해 물 절약 시 수도 요금 감면 근거 마련을 위한 「태백시 수도급수 조례」 개정을 추진 중이며, 실질적 요금 감면이 가능하도록 제도를 정비할 계획이다.

이상호 태백시장은 10일 광동댐 현장을 방문한 자리에서 "이번 저수율 회복은 자연 강수와 함께 시민·기관이 한마음으로 추진한 선제 대응의 결과"라며 "앞으로도 중장기적인 수원 확보 대책을 지속 추진해 안정적인 용수 공급체계를 구축하겠다"고 말했다.

한편, 태백시는 이번 저수율 회복에 그치지 않고 향후 가뭄 재발에 대비한 중장기 수원 확보 대책으로 △천포교∼광동댐 구간 저류시설 및 도수로(D600㎜, 3㎞) 설치(소요 예산 30억원)를 위한 실시설계 용역을 추진할 계획이다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>