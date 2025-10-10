[속보]노벨평화상에 베네수엘라 야권 지도자 마차도
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]노벨평화상에 베네수엘라 야권 지도자 마차도
2025년 10월 10일(금)
[속보]노벨평화상에 베네수엘라 야권 지도자 마차도
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"70분 기다려도 안 주고 조롱까지"…한국인 여성 울린 美 맥도날드 인종차별
추석 당일 청주서 50대 여성 숨진 채 발견…치매 60대 남편 살해 추정
"삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발표한 인텔…관건은 '진짜 수율'[칩톡]
"일본 갔다가 미친 경험"…'도쿄 갱스터' 도심 쥐에 물려 피 흘린 외국인
[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트]
"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개
해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배