본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

"어르신 빨래 걱정 끝"…완도군, '소안면 빨래방' 선정

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.11 12:05

시계아이콘00분 31초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고향사랑기금 사업…청산·노화 이어 세 번째

전남 완도군은 전남도가 추진하는 '2025년도 고향사랑기금 공모 사업'에 '소안면 공동 빨래방 조성'이 선정됐다고 11일 밝혔다.


이번 사업에는 도비와 군비 등 총 3,000만원이 투입된다. 대형 세탁기와 건조기를 설치하고, 어르신 및 취약계층을 대상으로 이불 등 대형 세탁물 봉사 서비스를 제공할 예정이다.

완도군청 전경

완도군청 전경

AD
원본보기 아이콘

군은 이를 통해 지역민의 생활 편의를 높이는 동시에 반찬 봉사, 안부 살피기 등을 연계한 복합적 돌봄 체계를 구축한다는 방침이다.

소안면 빨래방은 부녀회 사무실 내에 설치한다. 소안면 부녀회와 협의를 거쳐 세탁물 방문 수거부터 세탁·건조, 배달까지 원스톱 서비스를 제공할 예정이다. 마을 공동 빨래방은 전남도와 시·군이 공동으로 협력하는 고향사랑기금 사업으로, 청산면과 노화읍에 이어 소안면이 세 번째로 선정됐다. 이로써 완도군은 전남에서 가장 많은 예산을 지원받게 됐다.


군 관계자는 "마을 공동 빨래방은 단순한 생활 편의 시설이 아니라 취약계층을 위한 세탁과 돌봄을 함께 제공하는 생활 밀착형 복지 모델"이라며 "앞으로도 군민 삶의 질 향상을 위해 도서 지역을 대상으로 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸들고 우르르 몰려간 개미 "가만히 있으면 바보 취급" 작년보다 300배…돈 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

위기의 베를린 평화의 소녀상…"14일까지 안 옮기면 강제철거"

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

빵 하나 집었다가 '깜짝'…'빵플레이션'에 제과점들 "우린 울어요"

워싱턴에 개선문 들어서나…美 독립 250주년 기념해 설립 검토

새로운 이슈 보기