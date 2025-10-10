본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

화제

7년 간 7번째…'페루' 대통령 결국 탄핵

김현정기자

입력2025.10.10 17:39

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의회서 만장일치…범죄 근절 무능이 탄핵 이유

'페루 최초의 여성 대통령'으로 알려진 디나 볼루아르테 대통령의 탄핵안이 페루 의회에서 가결됐다.


연합뉴스는 10일 AP통신을 인용해 페루 의회가 디나 볼루아르테 페루 대통령의 범죄 대응 능력 부족 등을 이유로 대통령 해임안을 상정, 출석의원 124명의 만장일치 찬성으로 통과시켰다고 보도했다.

볼루아르테 대통령 탄핵안 표결하는 페루 의회. AFP 연합뉴스

볼루아르테 대통령 탄핵안 표결하는 페루 의회. AFP 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

페루 의회는 탄핵 심리 출석을 요청했지만 대통령은 응하지 않은 것으로 알려졌다.


의회는 이어 38세의 변호사 출신 호세 헤리 의회 의장을 볼루아르테 대통령의 후임으로 교체했다.


문제가 된 사건은 수도 리마의 한 콘서트에서 총격 사건이 발생, 전국적으로 범죄에 대한 분노가 고조된 지 불과 몇시간 만에 일어났다. 볼루아르테는 금요일 투표가 끝난 후 국영 TV에서 "나는 나 자신이 아니라 페루 국민들을 생각했다"고 말했다.

AP통신은 페루 의회가 이번을 포함해 총 9차례 볼루아르테 해임안을 안건으로 올린 바 있는데 이번에 정파를 가리지 않고 해임안 통과에 전폭적인 지지를 보냈다고 전했다.


페루 최초의 여성 대통령인 볼루아르테는 의회가 전임자를 탄핵한 후 2022년 12월에 취임했다.


페루 연구소의 7월 보고서에 따르면 임기 말을 맞은 디나 볼루아르테 페루 대통령의 지지율은 2.5%, 의회 지지율은 3%에 그쳤다.


2022년 12월 취임한 이후 볼루아르테 대통령은 명품 롤렉스 시계 여러 개를 뇌물로 받았다는 '롤렉스 게이트' 등으로 논란에 휩싸였고 12건의 검·경 수사에 직면해 있다.


지난 7월에는 자신의 월급을 1만 달러(약 1350만 원)로 2배 넘게 인상하는 대통령령을 의결해 거센 비판을 받았다.


한편, 페루는 2016년부터 약 9년 동안 6명의 대통령을 교체하는 등 정국 혼란을 겪고 있다.


또 페루 사회는 갱단 폭력과 살인이 잇따르고 청년층이 고용 불안을 겪는 등 사회 불안정이 깊어지고 있다. 특히 정부가 지난 5일 청년들에게 민간연금 가입을 강제하는 법안을 통과하자 최근 몇 주 동안 반정부 시위가 거세졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발표한 인텔…관건은 '진짜 수율'[칩톡] "삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

美 법원, "시카고에 군대 투입" 트럼프 명령에 제동

새로운 이슈 보기