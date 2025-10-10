"이스라엘군, 가자시티 등 여러 지역서 철수 시작"

이스라엘군이 가자시티를 비롯한 가자지구 여러 지역에서 철수를 시작한 것으로 알려졌다.

10일 연합뉴스와 외신 등은 가자지구 민방위대의 말을 인용해 "이스라엘군이 가자시티 등 여러 지역에서 철군했다"고 전했다.

민방위대의 한 고위 관계자는 또한 "이스라엘군 차량 일부가 가자지구 남부 칸유니스 지역에서도 철수했다"고 덧붙였다.

이번 철수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 평화구상 1단계에 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 합의한 데 따른 것이다.

이스라엘 내각은 이날 새벽 평화구상 1단계 합의안을 승인했으며, 이에 따라 이스라엘군은 24시간 내에 가자지구의 지정된 구역에서 철수해야 한다. 이후 72시간 동안 하마스는 생존한 인질 약 20명을 석방하고, 사망한 인질의 시신은 이후 단계적으로 인도될 예정이다.





