용인시-화순군, 교류발전 위한 자매결연 체결

행정·경제·문화·관광 등 협력…민간단체간 교류도 지원

이상일 시장 "용인 반도체-화순 바이오 미래성장 견인"

경기도 용인시는 10일 전남 화순군과 자매결연을 체결하고 양 도시 간 교류와 발전을 위해 협력하기로 했다고 이날 밝혔다.

이상일 용인시장과 구복규 화순군수가 10일 자매결연 협약식 후 조광조 선생 유배지를 둘러보며 교류 협력방안을 논의하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

화순군청에서 열린 이 날 협약식에는 이상일 용인시장과 구복규 화순군수 등 양 도시 관계자들이 참석했다. 이날 협약으로 용인시의 자매도시는 15곳으로 늘었다.

이번 자매결연은 지난 7월 이상일 시장이 구복규 군수에게 정암 조광조 선생과 학포 양팽손 선생의 문화유산을 가진 두 도시가 교류·협력하면 좋겠다는 뜻을 전달함에 따라 이뤄졌다.

정암 조광조는 1482년 용인에서 태어나 1519년 기묘사화 당시 화순군으로 유배돼 사약을 받았다. 학포 양팽손 선생은 성균관에서 정암 선생과 함께 학문에 정진하면서 우정을 쌓았고, 관직을 내놓고 고향에서 생활하던 중 정암 선생이 화순에 유배되자 깊이 교유했다.

용인시 수지구 상현동에는 정암 조광조의 묘와 그를 기리는 문화유산 심곡서원이 있다. 시는 내년 12월까지 심곡서원 일대에 국비 35억 8000만원과 도비 65억원 등 165억 8000만원을 들여 기념관과 공원을 만든다.

자매결연 체결을 계기로 양 도시는 문화, 관광, 예술, 체육, 경제, 교육, 행정 등 사회 다양한 분야에서 교류와 협력을 통해 상생발전을 도모하기로 약속했다.

두 도시는 행정과 자치 분야의 우수 사례를 공유하는 것은 물론 주민자치회 등 민간 차원 교류도 지원할 방침이다. 관광 분야에서는 상호 관광상품 및 축제 홍보와 문화해설사·지질해설사 교육 교류 방안을 마련한다.

경제 분야에서는 창업프로그램을 공유하고, 농산물 판매 활로 개척과 홍보를 지원하며, 문화 교류를 위해 교육정책과 어린이·청소년 문화교류 사업, 지역문화단체와 특별 공연형식의 교류도 추진한다.

이 밖에 양 도시는 도시재생 사업의 노하우를 공유하고, 재난이나 재해가 발생할 경우 신속한 복구와 피해 확산 방지를 위해 협력하기로 했다.

이상일 시장은 "글로벌 반도체 중심도시로 도약하는 용인시와 국내 유일의 백신특구를 보유, 백신·바이오 산업 발전을 선도하는 화순군은 대한민국의 미래 성장동력을 견인하는 도시라는 점에서 공통점이 있다"며 "자매결연을 계기로 서로 더 많이 교류하고 협력해서 두 도시의 삶의 질을 늪이고 국가발전에도 이바지하면 좋겠다"고 말했다.

구복규 군수도 "자매결연을 통해 두 도시가 문화와 관광, 역사와 관련해 교류하고 두 도시가 가진 장점들을 잘 살려서 함께 발전하도록 노력하자"고 했다.





