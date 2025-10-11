페루 3개 도시 시장단, 광양 CCTV관제센터 벤치마킹

실시간 영상 시스템·AI 기반 기술 등 관심

전남 광양시는 지난 3일 페루의 3개 도시 시장단이 광양시 CCTV관제센터를 방문해 스마트 도시 안전관리 시스템을 벤치마킹했다고 11일 밝혔다.

이번 방문에는 페루 리마주 산타로사시, 아푸리막주 찰와와초시, 아야쿠초주 파우카르 델 사라사라시 시장 등으로 구성된 대표단 10여명이 참여했으며, 시민 안전을 위한 통합관제 운영체계와 첨단 ICT 기술 적용 사례를 직접 살펴보는 시간을 가졌다.

페루의 3개 도시 시장단이 광양시 CCTV관제센터를 방문해 스마트 도시 안전관리 시스템을 벤치마킹했다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

대표단은 광양시 CCTV관제센터 내 실시간 영상 통합시스템, 재난·범죄 예방 모니터링 체계, AI 기반 이상행동 감지 기술 등에 깊은 관심을 나타냈으며, 관제요원들의 24시간 근무체계와 경찰·소방 등 유관기관과의 협업 운영 방식에 대해서도 상세히 설명을 들었다.

송명종 안전과장은 "광양시는 시민 안전을 최우선 가치로 두고 도시 전역에 스마트 통합관제 시스템을 구축해 왔다"며 "이번 페루 시장단의 방문이 광양시의 우수한 도시관리 역량을 소개하고 향후 해외 도시와의 협력 기반을 마련하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

한편, 광양시 CCTV관제센터는 연중무휴 24시간 실시간 모니터링을 통해 범죄 예방과 재난 대응 등 시민 안전을 책임지고 있으며, 최근에는 AI 영상분석과 지능형 관제시스템을 도입해 스마트 안전도시로의 고도화를 추진하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>