10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 21.0원 오른 1421.0원에 마감했다.
원·달러 환율 21.0원 오른 1421.0원 마감
2025년 10월 10일(금)
