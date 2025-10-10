화성시, '화성시 문화상' 후보자 21일까지 공모

문화·예술·교육·체육 등 4개 분야

경기도 화성시는 오는 21일까지 '제32회 화성시 문화상' 후보자 추천을 받는다.

1994년 시작된 화성시 문화상은 지역 문화예술 발전과 지역문화 향상에 공헌한 사람을 격려하기 위해 마련된 상이다.

시상 대상은 ▲문화 ▲예술 ▲교육 ▲체육 등 4개 분야 각 1명씩 총 4명이다.

화성시 소재 기관·직장·단체에 3년 이상 재직하면서, 화성시 관련 분야 발전에 기여한 공적이 인정되는 사람이 추천 대상이다. 9월 22일 기준 화성시에 3년 이상 등록기준지로 등록된 사람 또는 3년 이상 화성시에 거주한 사람이어야 한다.

추천권자는 ▲화성시 읍·면·동장 ▲수상 부문별 관계기관 및 단체장 ▲화성시 일반 시민이다. 화성시청 홈페이지 공고·고시란에서 게시된 공고에서 추천 서식을 내려받아 작성 후 방문 또는 우편으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 화성시 문화예술과로 문의하면 된다.

수상자는 화성시 문화상 심사위원회의 심사를 거쳐 선정한다.





