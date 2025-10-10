본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 동탄1 광역버스 노선에 전세버스 추가 투입

정두환기자

입력2025.10.10 15:14

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4108·4403번에 각 1대 투입키로
입석금지 따른 혼잡 완화 기대

경기도 화성시는 광역버스 입석 금지로 출퇴근길 혼잡이 가중되고 있는 서울행 광역버스 일부 노선에 전세버스를 투입하기로 했다고 10일 밝혔다.

화성시가 서울을 연결하는 광역버스 2개 노선의 출퇴근 혼잡 완화를 위해 전세버스를 추가 투입한다. 화성시 제공

화성시가 서울을 연결하는 광역버스 2개 노선의 출퇴근 혼잡 완화를 위해 전세버스를 추가 투입한다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조치는 지난해 12월 20일 도로교통법 시행령 개정으로 광역버스 입석 승차가 금지된 데 따른 시민 불편 해소 차원이다.


시에 따르면 동탄1신도시에서 서울 주요 지역으로 운행되는 광역버스 M4108, 4108, M4403, 4403번 노선의 경우, 상류 정류소에서 이미 좌석이 모두 차버려 하류 정류소에 대기 중인 시민들이 승차하지 못하는 사례가 반복되고 있다.

이에 따라 시는 대도시권광역교통위원회와의 협의를 거쳐, 오는 13일부터 서울역행 4108번과 강남역행 4403번 노선에 전세버스를 각 1대씩 추가 투입하기로 했다.


이번에 투입되는 전세버스는 출근 시간대에 메타폴리스(중) 정류소에서 출발하는 중간배차 방식으로 운행된다.


정명근 화성시장은 "앞으로도 시민들이 보다 쾌적하고 원활하게 대중교통을 이용할 수 있도록 실질적인 교통 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래…환불 문의하니 '연락두절' "포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

새로운 이슈 보기