"격투기 대회서 땄다" 순금 3.5㎏ 밀반입하려다 日서 덜미 잡혀

방제일기자

입력2025.10.10 15:06

순금 3.5㎏ 몰래 반입 시도
일본인 7명 모집해 운반 맡겨

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 본문과 무관. 픽사베이

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 본문과 무관. 픽사베이

국제 금값이 사상 처음으로 온스당 4000달러를 넘어섰다. 국내 금값도 덩달아 올라, 한 돈을 사려면 80만원 넘게 줘야 한다. 이 가운데 금값 상승에 편승해 격투기 대회에서 받은 금메달이라 속이고 순금 3.5㎏을 일본으로 밀수하려 한 일당이 경찰에 붙잡혔다.


한국인 김모 씨와 일본인 7명은 인천에서 오사카로 금을 반입하려다 세관에 적발됐으며, 총 4억4000만원 상당의 금을 소비세 없이 들여와 되팔려 한 것으로 드러났다.

10일 연합뉴스는 일본 교도통신과 산케이신문 등을 인용해 격투기 대회에서 딴 금메달이라고 속여 금을 밀수하려 한 일당이 일본 경찰에 적발됐다고 보도했다.


격투기 선수라고 밝힌 한국인 김모 씨와 일본인 7명은 올해 1월 중순 인천공항에서 일본 오사카 간사이공항으로 약 3.5㎏의 금을 밀수하려 한 혐의를 받고 있다. 금 가격은 총 4700만엔(약 4억4000만원) 정도로 추산됐다. 김 씨는 금을 운반할 20~40대 일본인 7명을 모집한 뒤 각각 무게가 약 500g인 금메달을 하나씩 나눠줬다.


오사카 세관에 적발된 일본인 중 일부는 "(격투기)대회에 나가 메달을 받았다"고 주장한 것으로 알려졌다. 메달에는 운반을 담당한 사람의 이름이 새겨져 있었으나, 대회에는 누구도 출전하지 않았다고 산케이신문은 전했다.

교도통신은 "금을 수입할 때 징수하는 소비세를 내지 않고 일본에 반입한 뒤 매각해 수익을 남기려는 것으로 보인다"고 보도했다. 일본 경찰은 지난달 중순 김 씨를 구속했고 다른 일당과 함께 검찰에 송치했다. 김 씨는 혐의를 인정했으며, 경찰 조사 과정에서 "한국에 있는 인물로부터 금 밀수를 부탁받아 작년 말부터 몇 차례 협력했다"고 진술한 것으로 알려졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
