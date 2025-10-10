"젊음을 드려요" … 마산 합성동에서 청춘 한 잔, 맥주 한 잔

'제 3회 마산 합성동 젊음의

거리 맥주축제' 오는 18일 개최



경남 창원특례시는 오는 18일 '제 3회 마산 합성동 젊음의 거리 맥주축제'를 마산 합성동 합성옛길 및 합성동 지하도상가 일원에서 개최한다고 밝혔다.

이번 축제는 '2025년 전통시장 잔치한마당 지원사업'의 일환으로 추진되는 시민참여형 지역 상권 축제로, 합성대로상가·합성동상가·합성옛길시장·합성동지하도상가(대현프리몰 창원점) 등 4개 상인회가 주축이 되어 결성한 '합성동상권활성화협의회'가 공동 주관하고, 경상남도와 창원시가 예산을 지원해 마련됐다.

18일 오후 2시 제1부 축제의 막이 오르면, 합성동 지하도상가인 대현프리몰 창원점에서는 다문화 음식 바자회를 비롯해 무료 맥주 시음 행사, 행운의 경품 룰렛, MC와 함께하는 흥겨운 레크리에이션 타임 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 이어진다.

이어 저녁 6시 30분부터는 제2부 축제가 본격적으로 진행된다. 창원시 관계자를 비롯한 내빈이 참석하는 개막식과 건배 퍼포먼스를 시작으로, '맥주 빨리 마시기', '맥주 캔 쌓기', '맥주 안주 즉석 경매', '도전! 즉석 노래방', '랜덤 댄스 플레이' 등 시민 참여형 이벤트가 축제 열기를 더한다.

또한 무대 공연에는 여성 트로트 가수 '민영아', 리얼 퍼포먼스 '백프로', 내일은 미스트롯 '신나라', 그리고 DJ가 꾸미는 '한 잔의 청춘 나이트'가 시민들과 함께 청춘과 낭만의 가을밤을 만들어간다.

'마산 합성동 젊음의 거리 맥주축제'는 지난 2019년 제1회 개최 이후 코로나19로 한동안 중단되었으나 2024년 제2회를 통해 재개돼 올해 제 3회 행사에 이르기까지 지역 상권 회복을 위한 대표 시민참여형 축제로 자리 잡아 가고 있다.

이정기 합성동상권활성화협의회장은 "시원한 맥주 한잔과 함께, 청춘 감성 가득한 합성동의 정취를 느낄 수 있도록 정성껏 준비했다"며 "많은 시민 여러분께서 오셔서 합성동 골목의 온기를 느끼고, 상권의 활력 회복을 함께 만들어주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



