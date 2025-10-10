본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양양문화재단-관악문화재단, 문화예술 발전·교류 활성화 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.10.10 14:41

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 주민과 예술인의 문화 향유 확대 상호 협력

양양문화재단(최태섭 상임이사)과 관악문화재단(소홍삼 대표이사)은 10일 '문화예술 발전 및 교류 활성화 협력체계 구축'을 위해 업무협약을 체결했다.

양양문화재단과 관악문화재단이 10일 '문화예술 발전 및 교류 활성화 협력체계 구축'을 위해 업무협약을 체결하고 있다. 양양군 제공

양양문화재단과 관악문화재단이 10일 '문화예술 발전 및 교류 활성화 협력체계 구축'을 위해 업무협약을 체결하고 있다. 양양군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 양양문화재단에서 협약식이 열린 가운데, 양양문화재단과 관악문화재단은 지역 주민의 문화 향유 확대를 위해 다양한 협력 사업을 추진하고 지역 문화예술 발전에 기여할 것으로 다짐했다.


구체적인 협약 내용은 축제 및 문화 사업 등에 관한 역량을 공유하여 지역사회 발전에 기여하기 위한 상호 협력, 예술 교육 및 프로그램 운영을 위한 정보 교류를 통해 지역 주민과 예술인의 문화 향유 확대를 위한 공동 노력, 문화복지 사업 지원을 위한 인적·물적 자원 교류를 통해 문화복지를 증진하기 위한 상호 협력으로 지역문화 발전에 있어 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최태섭 양양문화재단 상임이사는 "이번 관악문화재단과의 업무협약을 통해 양 기관이 보유한 자원과 역량을 공유함으로써 지역 사회의 발전과 상호 교류 협력의 폭을 한층 넓혀나가겠다"고 말했다.


소홍삼 관악문화재단 대표이사는 "양양문화재단과의 이번 협약을 계기로 수도권과 강원권이 긴밀히 협력하여 문화적 다양성과 지속 가능한 지역문화 발전 모델을 함께 만들어가겠다"고 말했다.




양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래…환불 문의하니 '연락두절' "포근한 살냄새" 워너비 향수 샀는데 향이 왜 이래... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기