여주시민이 함께 만드는 10주년 평생학습축제

24~25일 여주시평생학습관 일원서 열려

경기 여주시(시장 이충우)는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 여주시평생학습관 일원에서 '제10회 여주시 평생학습·주민자치축제'를 개최한다. '배움이 자라는 여평-함께 만든 10년, 함께 여는 내일'을 주제로 열리는 이번 축제는 평생학습도시 여주시가 지난 10년간 시민과 함께 쌓아온 학습의 성과를 나누고, 앞으로의 10년을 새롭게 열어가는 의미 있는 자리로 마련됐다.

여주시, 제10회 여주시 평생학습·주민자치축제 개최 포스터. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 축제에는 관내 평생학습기관, 시설, 단체, 읍면동 주민자치센터, 학습동아리 등 90여 개 기관이 참여해 여주시의 다양한 학습 문화를 선보인다. 시민이 주체가 되어 기획과 운영에 참여하는 '시민 참여형 축제'로, 남녀노소 누구나 배우고 즐길 수 있는 열린 축제의 장이 될 예정이다.

행사의 시작을 알리는 개막행사는 24일 오후 1시 야외무대에서 진행되며, 국민의례, 개회사, 유공자 표창, 성인문해 시화전 시상과 함께 10주년을 기념하는 퍼포먼스가 펼쳐진다.

이어 주민자치 문화프로그램 경연대회, 평생학습동아리 발표회와 경연대회 등 다채로운 무대 프로그램이 관람객을 맞는다.

또한 실버드림극단의 어린이 인형극 '그래 그래', 성인문해 세종한글골든벨, 평생학습 성과 전시와 체험부스, 사회적공동체 플리마켓, 먹거리 장터, 어린이 놀이랜드 등 세대와 계층을 아우르는 풍성한 프로그램이 준비되어 있다.

특히 올해는 축제 10주년을 기념해 시민이 직접 참여하는 개막 퍼포먼스를 선보이고, 평생학습관 주변을 하나의 '학습문화존'으로 구성해 학습과 여가, 문화가 어우러진 공간으로 꾸밀 예정이다. 공연장 로비에서는 성인문해 시화전과 여주미술관 작품이 전시되며, 뒷동산에서는 '배움숲 체험길'이 시민들의 참여를 기다린다.

여주시 관계자는 "지난 10년간 평생학습도시로서 시민들과 함께 성장해 온 여주의 발자취를 돌아보고, 새로운 10년의 희망을 시민과 함께 열어가는 축제로 만들고자 한다"며 "시민 한 사람 한 사람이 배우며 성장하는 여주의 모습을 함께 즐겨주길 바란다"고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



