충남도, 백제문화제서 농촌융복합 우수제품 홍보…지역경제 활력 기대



서산·논산·금산 등 6개 경영체 참여…도라지꿀생강차·딸기식혜·인삼제품 등 선봬



충남도가 '제71회 백제문화제'에서 지역 농업의 새로운 판로로 삼고 있다.

도는 공주 금강신관공원에 '농촌융복합산업 우수제품관'을 열고 서산·논산·금산 등지의 6개 경영체가 참여해 지역 대표 농특산물을 선보이고 있다.

도는 백제문화제를 찾은 관람객들에게 지역의 우수 농촌융복합산업 제품을 직접 소개하고, 생산농가와 기업의 판로를 확대하기 위한 홍보관을 운영하고 있다고 10일 밝혔다.

도에 따르면 '농촌융복합산업 우수제품관'에서는 ▲도라지꿀생강차·도라지생강조청(서산) ▲논산딸기고추장·딸기식혜(논산) ▲와송청·와송차·와송잼(금산) ▲인삼·홍삼제품 등 지역 농가가 정성껏 만든 다양한 제품이 전시·판매되고 있다.

이혁세 도 농촌재구조화과장은 "축제를 찾은 관광객들에게 충남의 건강한 먹거리와 융복합 제품을 소개하고, 도내 농촌경영체의 경쟁력과 소득을 높이는 계기로 삼겠다"고 말했다.

한편 충남도는 지난달 20일부터 롯데아울렛 부여점에서 '추석맞이 농촌융복합산업 제품 기획전'을 함께 운영 중이다. 오는 12일까지 발효식품, 전통주, 인삼제품, 젓갈류 등 22개 경영체가 참여해 다양한 충남 농특산물을 선보인다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>