삼척관광문화재단, 도계 열린 문화 공간 '작은미술관 앤드' 개관

이종구기자

입력2025.10.10 13:49

지역 주민과 예술가들이 함께한 뜻깊은 개관
문화예술의 새로운 연결고리

(재)삼척관광문화재단(이사장 박상수)은 최근 지역 주민과 문화예술단체 등이 함께한 가운데 '작은미술관 앤드'가 개관식을 갖고 문을 열었다.

(재)삼척관광문화재단이 최근 지역 주민과 문화예술단체 등이 함께한 가운데 '작은미술관 앤드'가 개관식을 갖고 있다. 삼척시 제공

작은미술관 앤드는 지역 예술가들과 주민들이 일상 속에서 예술을 접하고 소통할 수 있는 열린 문화 공간으로, 앤드(AND)라는 이름처럼 다양한 사람과 예술, 지역과 세계, 일상과 창작을 연결한다는 의미가 담겨 있으며, 앞으로 다양한 예술 활동을 통해 문화적 연결의 플랫폼 역할을 수행할 예정이다.


특히 이번 작은미술관 개관은 인구 감소와 탄광산업 쇠퇴로 위기를 겪고 있는 삼척 도계 지역에 조성된 첫 번째 미술관으로, 지역소멸 위기 속에서도 문화예술을 통한 새로운 활로를 모색하는 상징적인 공간으로 운영될 계획이다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
