한기대 테크노인력개발전문대학원, 2026학년도 전기 신입생 모집

인력개발·인력경영·진로상담 등 4개 전공, 석·박사 총 52명 선발

한국기술교육대학교 테크노인력개발전문대학원이 2026학년도 전기 대학원 신입생을 모집한다.

인적자원개발(HRD) 분야의 전문 교육기관으로, 고용·인력개발·인력경영·진로상담 등 실무 중심의 교육을 강화해 산업 현장이 요구하는 핵심 인재 양성에 나선다.

10일 한기대에 따르면 테크노인력개발전문대학원은 1개 학과(인력개발학과) 내 4개 전공(고용, 인력개발, 인력경영, 진로 및 직업상담)에서 석사과정 32명, 박사과정(석·박사 통합 포함) 20명 등 총 52명을 선발한다.

지난 2003년 고용노동부의 지원으로 설립된 이 대학원은 인적자원개발 분야의 체계적 연구와 실무 중심 교육을 통해 1000여 명의 전문 인력을 배출해 왔다. 졸업생 다수는 고용·노동·교육·연구기관과 기업 인사관리 분야에서 활약하고 있다.

지원 희망자는 오는 11월7일까지 전문대학원 홈페이지를 통한 온라인 및 우편또는 방문 제출하면 되며, 합격자는 12월 9일 발표할 예정이다.

이제경 전문대학원장은 "테크노인력개발전문대학원은 개인·기업·국가 차원의 HRD를 포괄하는 학제적 교육을 통해 사회가 요구하는 실무형 전문인재를 양성하고 있다"며 "앞으로도 전공별 특화 교육과 현장 연계형 연구를 강화해 우수한 인재들이 전문성을 발휘할 수 있도록 최상의 교육 환경을 제공하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



