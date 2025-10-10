본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신정훈, '극한호우 피해' 함평 전통시장 재방문

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.10 13:46

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"재난 지원 사각지대 해소 제도 점검"
"국민 삶 지켜내는 게 국가 존재 이유"

신정훈 국회 행정안전위원장은 추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 여름철 호우 피해를 입었던 함평천지전통시장을 두 달 만에 다시 찾아 복구 현황을 살폈다. 신정훈 의원실 제공

신정훈 국회 행정안전위원장은 추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 여름철 호우 피해를 입었던 함평천지전통시장을 두 달 만에 다시 찾아 복구 현황을 살폈다. 신정훈 의원실 제공

AD
원본보기 아이콘

국회 행정안전위원장을 맡고 있는 더불어민주당 신정훈 의원(전남 나주·화순)이 추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 여름철 극한호우로 피해를 입었던 함평천지전통시장을 두 달 만에 다시 찾아 복구 현황을 면밀히 살폈다. 신 의원은 이상익 함평군수, 이남오 군의장 등과 동행하며 현장을 점검하고, 재난지원 체계 허점을 메우기 위한 상인들의 목소리에 귀 기울였다.


이 자리에서 상인들은 "정부의 선제적 보상금이 신속히 지급된 점은 감사하지만, 저신용자나 무등록 상인들은 대상에서 제외돼 실질적인 지원을 받지 못하고 있다"며 제도적 사각지대 해소 필요성을 호소했다.

이에 대해 신 의원은 "재난 피해는 소득이나 신용등급을 가리지 않는다"며 모든 국민이 재난 앞에서 동등하게 보호받아야 한다는 점을 역설했다. 그는 특히 "저신용·무등록 상인들도 지원받을 수 있도록 재해지원 제도 전반을 면밀히 점검해 개선하겠다"고 약속했다.


신 의원은 또 "국민의 삶을 지켜내고 피해를 입은 분들이 다시 재기할 수 있도록 돕는 것이 국가의 본질적 존재 이유이자 책무다"면서 정부의 적극적인 역할을 주문했다.


신 의원은 함평천지전통시장을 '경제의 현장을 넘어 지역공동체의 심장'으로 비유하며, 향후 재해 피해를 최소화하기 위한 방안 마련에 집중하겠다고 밝혔다. 그는 배수시설 개선, 전기 안전설비 확충 등 상시 예방 인프라 구축을 적극 검토하고, 이를 위해 중앙정부에 재정 지원을 요청하겠다고 말했다.

한편 신 의원은 "함평천지전통시장이 다시 활기를 되찾은 것은 상인들의 끈기와 군민들의 연대 덕분이다"며 "민생 현장에서 답을 찾는 정치로 지역경제 회복에 최건을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발표한 인텔…관건은 '진짜 수율'[칩톡] "삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기