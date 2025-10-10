본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

반덤핑 무역구제, 중소기업엔 '그림의 떡'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.10 13:42

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'전문인력 부족·절차 복잡' 접근 취약
정진욱 "피해 기업 맞춤형 지원 시급"

정진욱 더불어민주당 의원.

정진욱 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

국내 산업 보호를 위해 도입된 반덤핑 무역구제 제도가 대기업 위주로 운영되고 있다는 비판이 제기됐다.


10일 더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)이 산업통상자원부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 6년간(2020~2025년 8월) 반덤핑 조사 신청기업 69개사 중 중소기업은 단 15개사(22%)에 불과했으며, 절반 가까운 34개사(49%)가 대기업으로 나타났다. 특히 올해는 신청 중소기업이 단 1개사에 그쳐 심각한 양극화 현상을 보이고 있다.

반덤핑 조사는 외국 기업의 저가 수출로 국내 산업이 피해를 입을 때 정부가 관세를 부과해 자국 산업을 보호하는 제도다. 이 제도는 신청된 46건 중 84.6%에서 관세 부과 판정이 내려질 만큼 효과적이다. 그러나 정작 수입 증가로 인한 직접적인 피해를 받는 중소기업들은 인력 부족과 복잡한 절차에 발목 잡혀 제도의 문턱을 넘지 못하고 있는 실정이다.


중소기업들을 대상으로 한 만족도 조사(2021~2024) 결과, '전문 대응인력 부족', '복잡한 신청 절차', '정보 접근성 제한'이 주요 애로사항으로 꼽혔다. 특히 '전문인력 부족' 응답 비율은 2024년 36%로 급증해 중소기업의 실무 대응 역량 부재가 심화된 것으로 분석됐다.


정 의원은 "무역구제 제도는 대한민국 산업 경쟁력과 직결되지만, 중소기업에는 '그림의 떡'이나 다름없다"고 지적한 뒤, 정부의 적극적인 역할을 촉구했다.

정 의원은 사건 초기 단계부터 상담, 증거수집, 법률자문을 통합적으로 지원하는 '실무형 사전지원 패키지' 도입과 지역 중소기업의 접근성을 높일 수 있는 순회 설명회 및 온라인 교육 강화가 시급하다고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발표한 인텔…관건은 '진짜 수율'[칩톡] "삼성아, '2나노 양산'은 우리가 최초야" 깜짝 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기