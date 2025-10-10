'2025 광주아리랑' 오는 18일 개막

5·18 기억·애도 잇는 문화축제

1980년 5월 광주의 역사적 기억과 숭고한 정신을 예술적 언어로 재해석하는 '2025 광주아리랑'이 오는 18일부터 내달 2일까지 5·18자유공원에서 개최된다. 5·18기념재단이 주최하고 마드라곤이 주관하는 이번 축제는 '우리가 우리되어 일으키는 애도의 물결'이라는 표어 아래 5·18민주화운동의 상징성을 현재 세대의 공감과 미래 지향적 가치로 확장하려는 새로운 시도로 주목받고 있다.

광주아리랑은 단순히 과거를 회고하는 자리에 머무르지 않는다. 기획진은 이번 축제가 5·18 사적지의 공간적 의미를 '기억과 애도'라는 관점에서 바라보고, 이를 오늘의 시대정신에 맞는 예술적 창작으로 승화시키는 데 주안점을 뒀다고 밝혔다. 한 관계자는 "오월의 아픔을 교육적으로 전달하는 것을 넘어, 예술적 체험을 통해 시민들이 오월 정신의 깊이를 공감하고, 기억과 애도의 감정을 공동체적 가치로 확대하는 데 기여할 것이다"고 강조한 뒤, 예술이 가진 치유와 통합의 힘을 기대했다.

축제의 포문을 여는 개막 주간인 오는 18일과 19일에는 관객들이 직접 참여하고 소통할 수 있는 프로그램이 풍성하게 마련된다. 변영주 감독의 깊이 있는 씨네토크는 5·18 의미를 영화적 시각으로 해석하며 새로운 관점을 제시할 것으로 기대를 모으고 있다. 또 브로콜리너마저의 윤덕원, 감성적인 음악으로 사랑받는 여유와 설빈, 권나무, 신인류 등 다양한 뮤지션들의 공연은 오월의 메시지를 음악으로 전달하며 깊은 울림을 선사할 예정이다.

이어 11월 2일까지 진행되는 특별 전시에서는 참여 예술가들의 '애도의 목소리'를 만나볼 수 있다. 시인 박준의 문학적 사유와 설치미술가 김소라의 감각적인 작품들은 글과 영상의 형태로 5·18의 아픔과 희망을 다양한 각도로 조명한다.

이번 '2025 광주아리랑'은 5·18정신을 예술적으로 재조명함으로써 역사를 살아있는 현재로 이끌어 내고, 세대 간 소통을 촉진하는 의미 있는 축제가 될 전망이다. 자세한 행사 정보와 소식은 공식 인스타그램(@gwangju_arirang)을 통해 확인할 수 있다.





