희망·응원 메시지 담는다… 청송군, 사과축제 앞두고 청이·송이 이모티콘 무료 배부

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.10 12:40

7만 5000명 제공

경북 청송군은 오는 10월 29일 개막하는 제19회 청송사과축제를 앞두고, 청송 사과 캐릭터 '청이와 송이'를 활용한 특별 이모티콘 16종을 오는 13일 오후 2시부터 무료 배포한다.

청이·송이 이모티콘.

청이·송이 이모티콘.

이번 이모티콘은 지난 3월 산불 피해를 이겨내고 희망과 응원의 메시지를 전하기 위해 기획된 것으로, 주왕산, 청송정원 백일홍 등 청송의 대표 관광지를 배경으로 해 지역의 아름다움과 회복의 의미를 함께 담았다.


'힘내송', '내게 안기송', '활짝 웃으송' 등 따뜻한 문구가 담긴 이모티콘은 카카오톡에서 '청송군청' 채널을 추가하면 선착순 7만 5000명까지 내려받을 수 있으며, 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다.

윤경희 군수는 "이번 이모티콘은 단순한 홍보를 넘어 군민과 관광객에게 따뜻한 마음을 전하는 '디지털 위로의 손편지'가 되길 바란다"며 "다가오는 청송사과축제를 통해 청송의 생명력과 아름다움을 다시 한번 느끼시길 바란다"라고 전했다.


제19회 청송사과축제는 10월 29일부터 11월 2일까지 청송읍 용전천 일원에서 열리며, 다채로운 공연과 체험 프로그램, 농특산물 판매행사 등이 진행될 예정이다.

희망·응원 메시지 담는다… 청송군, 사과축제 앞두고 청이·송이 이모티콘 무료 배부




영남취재본부 김철우 기자
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

