본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

코르다, 부상 때문에…국내 대회 출전 불발

노우래기자

입력2025.10.10 12:33

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 부상 기권
재미교포 노예림 대신 합류
오는 23일 고양 뉴코리아 컨트리클럽 개막

세계랭킹 2위 넬리 코르다(미국)가 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 불참한다.

넬리 코르다가 부상 때문에 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 불참한다. AFP연합뉴스

넬리 코르다가 부상 때문에 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 불참한다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대회조직위원회는 10일 "출전팀의 선수 변동이 생겼다"며 "코르다가 부상으로 기권한다"고 발표했다. 코르다를 대신해 재미교포인 노예림이 합류했다. 코르다 외에도 패티 타와타나낏의 기권으로 파자리 아난나루깐(이상 태국)이 등판한다.


한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운은 국가대항전 형식으로 열리는 대회다. 지난 8월 5일 발표된 세계랭킹을 기준으로 8개국 출전 선수 32명을 확정했다. 한국은 김효주, 유해란, 고진영, 최혜진이 나선다. 한국 선수 가운데 세계랭킹 상위 4명이다.

올해 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운은 10월 23일부터 26일까지 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기