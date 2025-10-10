본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

이천쌀문화축제, 22~26일 이천농업체마공원에서 개최

정두환기자

입력2025.10.10 12:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'산업의쌀, 반도체' 주제관도 선보여

경기도 이천시의 대표 축제인 이천쌀문화축제가 오는 22일부터 26일까지 5일간 이천농업테마공원에서 개최된다

이천시의 대표 축제인 이천쌀문화축제가 오는 22~26일 이천농업테마공원에서 열린다. 축제의 대표 프로그램인 '2000원 가마솥' 행사. 이천시 제공

이천시의 대표 축제인 이천쌀문화축제가 오는 22~26일 이천농업테마공원에서 열린다. 축제의 대표 프로그램인 '2000원 가마솥' 행사. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

올해로 224회째를 맞는 이번 축제에서는 14개 읍·면·동이 참여해 '맛과 멋이 어우러진, 쌀로 잇는 즐거움'을 주제로, 이천쌀과 이를 활용한 다양한 먹거리, 체험, 공연 등을 선보인다.


특히 축제에서는 SK하이닉스가 '산업의 쌀, 반도체 주제관'을 마련한다. 주제관에서는 쌀과 반도체가 지닌 공통의 가치를 조명하며, 한 톨의 쌀에 담긴 정성이 오늘의 이천을 풍요롭게 만들었듯 반도체 한 조각의 기술력이 미래를 열어간다는 메시지를 전달한다.

축제 기간 방문객 편의를 위해 YS생명과학 유휴부지와 테르메덴 주차장을 임시 개방한다.


시는 친환경 축제 운영을 위해 행사장에서 제공되는 모든 음식에는 다회용기를 사용할 예정이다.


축제와 관련한 자세한 정보는 '이천쌀문화축제' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기