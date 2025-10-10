이천쌀문화축제, 22~26일 이천농업체마공원에서 개최

'산업의쌀, 반도체' 주제관도 선보여

경기도 이천시의 대표 축제인 이천쌀문화축제가 오는 22일부터 26일까지 5일간 이천농업테마공원에서 개최된다

올해로 224회째를 맞는 이번 축제에서는 14개 읍·면·동이 참여해 '맛과 멋이 어우러진, 쌀로 잇는 즐거움'을 주제로, 이천쌀과 이를 활용한 다양한 먹거리, 체험, 공연 등을 선보인다.

특히 축제에서는 SK하이닉스가 '산업의 쌀, 반도체 주제관'을 마련한다. 주제관에서는 쌀과 반도체가 지닌 공통의 가치를 조명하며, 한 톨의 쌀에 담긴 정성이 오늘의 이천을 풍요롭게 만들었듯 반도체 한 조각의 기술력이 미래를 열어간다는 메시지를 전달한다.

축제 기간 방문객 편의를 위해 YS생명과학 유휴부지와 테르메덴 주차장을 임시 개방한다.

시는 친환경 축제 운영을 위해 행사장에서 제공되는 모든 음식에는 다회용기를 사용할 예정이다.

축제와 관련한 자세한 정보는 '이천쌀문화축제' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



