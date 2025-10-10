구리시, 청년의 꿈· 성장 응원 '청년성장프로젝트' 10월 참가자 모집

취업·부업·퍼스널 컬러·건강 등 실용적인 프로그램 운영

경기 구리시(시장 백경현)는 고용노동부 공모사업에 선정돼 4월부터 추진 중인 '2025년 구리시 청년 성장프로젝트'의 10월 프로그램 참여자를 오는 30일 오후 1시까지 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 프로젝트는 지역 청년들의 취업 경쟁력 강화와 자기 주도적 성장을 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.

10월 프로그램은 구리시에 거주하거나 생활하는 15세부터 39세까지의 청년을 대상으로 하며, 취업·창업 준비, 자기 계발, 건강 관리 등 실용적인 주제를 담은 총 10개 강좌로 운영된다. 각 강좌는 선착순 20명으로 제한된다.

주요 프로그램으로는 ▲취업 준비생을 위한 나의 기업 분석 및 자기소개서 클리닉(21일) ▲실제 수익 창출이 가능한 부업 아이템을 배우는 토탈공예 부업 강좌(16일 오후 11시 30분) ▲개인 매력을 높이는 퍼스널 컬러 특강(18일) ▲건강한 생활 습관 형성을 돕는 바른 자세 및 홈트 루틴 교육(25일) 등이 있다.

신청은 포스터 내 QR코드 또는 온라인 링크를 통해 가능하며, 교육은 구리시 청년 내일 센터 4층에서 진행된다.

백경현 구리시장은 "청년들이 자신의 잠재력을 발휘하고 사회로 나가는 데 실질적인 도움이 될 수 있도록 10월 프로그램도 내실 있게 운영하겠다"고 밝혔다.





