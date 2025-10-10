광주시, 철저한 수질 관리로 안전한 수돗물 공급 만전

경기 광주시와 K-water(광주수도지사)는 최근 불거진 수돗물 관련 민원을 신속하게 해소하고 시민들에게 더욱 깨끗하고 안전한 수돗물을 제공하기 위한 대응 방안을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 수돗물 민원의 핵심 원인으로는 원수에 포함된 미량의 망간 유입이 우선 추정되고 있다.

시 관계자는 "원수 단계에서 존재하는 망간은 통상적으로 정수 처리 과정에서 대부분 제거되지만 극미량의 농도 변화나 유속의 흐름, 수압 변화 등의 외부 요인에 의해 내부의 부유물과 상호 작용하여 수돗물 착색을 유발할 수 있다고 설명했다. 이에 시와 K-water에서는 이 문제 해결을 위해 다각적인 조치를 실행하고 있다.

주요 추진사항으로는 지난 9월 24일부터 26일까지 3일간 아파트(차수 아파트 경우는 불특정 1개소) 단지 내 저수조에 대해 전수조사 및 수질검사를 실시하였고, 그 결과를 홈페이지에 공개했다. 또한 소화전 및 이토변 122개소에 대해서도 이토 작업을 추진하여 관로 내 불순물 제거에 만전을 기하고 있다.

아울러 민원이 발생한 아파트 단지의 모든 저수조에 대해서도 순차적으로 수질검사를 진행할 예정이다.

광주시와 K-water(광주수도지사)에서는 10월 중 보상청구 민원에 따른 보험 처리 방안을 검토하고, 관망 내부 상태 확인을 위한 정밀 점검을 실시한 뒤 우선순위에 따라 세척 사업을 단계적으로 진행할 예정이며, 매년 사업비 10억원을 편성하여 지속적으로 유지 관리해 나갈 계획이다.

한편 광주시는 현재 고도정수처리사업을 추진 중으로 민원 발생지역 수돗물에 대하여 '26년 이후에는 고도정수처리 과정을 거친 수돗물을 공급할 계획이다. 앞으로는 동일 사례가 발생할 가능성이 현저히 낮아질 것으로 기대되며, 안전한 수돗물 공급 기반 역시 더욱 튼튼해질 전망이다.





경기 광주=이종구 기자



