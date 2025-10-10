본문 바로가기
대전시향, 독일·영국 대표하는 두 거장의 작품 감상

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.10 11:10

시계아이콘00분 33초 소요
오는 21일 지휘 김건·피아노 김태형 협연

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시립교향악단이 오는 21일 오후 7시 30분 대전시립연정국악원 큰 마당에서 객원지휘자 김건의 지휘와 피아니스트 김태형의 협연으로 독일과 영국을 대표하는 두 거장의 작품을 만날 수 있는 정기 연주회를 연다.


창원시립교향악단 예술감독 겸 상임지휘자인 김건은 미국·유럽 무대에서 활발히 활동하며 국제적 명성을 쌓아온 지휘자다. 협연자로 무대에 오르는 피아니스트 김태형은 세계 주요 콩쿠르에서 두각을 나타내며 유럽과 아시아를 무대로 활약하는 차세대 거장으로 꼽힌다.

공연의 시작은 슈만의 유일한 피아노 협주곡인 '피아노 협주곡 가단조'다. 아내 클라라를 향한 사랑과 낭만적 감정이 담긴 이 곡은 서정성과 드라마틱한 전개가 특징으로, 김태형의 섬세하면서도 깊이 있는 연주로 새롭게 빛을 발할 예정이다.


이어 2부에서는 엘가의 '교향곡 제1번 내림가장조'가 연주된다. 영국인이 가장 사랑하는 교향곡으로 꼽히는 이 작품은 장대한 선율 속에 인간애와 숭고한 이상을 담아낸 걸작이다. 서정성과 웅장함이 어우러진 음악은 청중에게 진지한 감동과 울림을 선사할 것으로 기대된다.


대전시립교향악단은 "이번 공연은 낭만주의 시대 독일과 영국을 대표하는 두 거장의 작품을 통해 깊은 울림과 감동을 전하는 시간이 될 것"이라고 전했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
