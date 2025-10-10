본문 바로가기
걷기만 해도 지역화폐가…오산시 '3UP 건강걷기 챌린지' 진행

정두환기자

입력2025.10.10 11:05

목표 달성시 지역화폐 5000원 지급

경기도 오산시는 이달부터 12월 31일까지 시민들의 꾸준한 건강관리를 돕기 위한 '3UP 건강걷기 챌린지'를 운영한다고 10일 밝혔다.

'걷기 UP, 건강 UP, 행복 UP'을 슬로건으로 내세운 이 프로그램은 모바일 걷기 앱 '워크온(WalkOn)'을 통해 시민들이 일상 속에서 걷기를 꾸준히 실천할 수 있도록 돕는 것이다.


시는 이번 이벤트 기간에는 7~8월 하루 6000보(27일) 또는 1만보(16일)로 한시 완화했던 기준을 변경해 ▲하루 7000보 이상 29일 ▲하루 1만보 이상 20일을 달성하면 5000원의 지역화폐를 지급한다.

앱스토어나 플레이스토어에서 워크온을 설치해 회원가입한 후 오산시 커뮤니티 '오늘의 산책'에 가입해 매달 챌린지를 신청하면 된다. 자세한 내용은 오산시 보건소 건강증진과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

