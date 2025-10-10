걷기만 해도 지역화폐가…오산시 '3UP 건강걷기 챌린지' 진행

목표 달성시 지역화폐 5000원 지급

경기도 오산시는 이달부터 12월 31일까지 시민들의 꾸준한 건강관리를 돕기 위한 '3UP 건강걷기 챌린지'를 운영한다고 10일 밝혔다.

'걷기 UP, 건강 UP, 행복 UP'을 슬로건으로 내세운 이 프로그램은 모바일 걷기 앱 '워크온(WalkOn)'을 통해 시민들이 일상 속에서 걷기를 꾸준히 실천할 수 있도록 돕는 것이다.

시는 이번 이벤트 기간에는 7~8월 하루 6000보(27일) 또는 1만보(16일)로 한시 완화했던 기준을 변경해 ▲하루 7000보 이상 29일 ▲하루 1만보 이상 20일을 달성하면 5000원의 지역화폐를 지급한다.

앱스토어나 플레이스토어에서 워크온을 설치해 회원가입한 후 오산시 커뮤니티 '오늘의 산책'에 가입해 매달 챌린지를 신청하면 된다. 자세한 내용은 오산시 보건소 건강증진과로 문의하면 된다.





