홍천교육지원청, 철원 국가유산 미디어아트 노동당사 방문

역사와 예술이 만나는 현장에서

평화·통일 가치를 되새기는 기회

강원도 홍천교육지원청(교육장 문선옥)은 10일 철원군 노동당사에서 열린 '국가유산 미디어아트' 공연과 역사문화 체험 프로그램에 교육전문직원 및 행정과 팀장 등 12명이 참여했다고 밝혔다.

홍천교육지원청이 10일 철원군 노동당사에서 열린 '국가유산 미디어아트' 공연과 역사문화 체험 프로그램에 교육전문직원 및 행정과 팀장 등 12명이 참여한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 한국전쟁과 분단의 상징적 공간인 노동당사의 역사적 가치를 직접 체험하고, 평화와 통일의 중요성을 되새기기 위해 마련된 것으로, 현장 기반 역사교육의 실질적 효과를 경험하는 자리가 되었다.

참가자들은 오전에 철원 지역의 대표 문화자원인 △한탄강 주상절리길 △고석정 꽃밭 △소이산 모노레일 등을 탐방하며 자연과 문화가 어우러진 철원의 매력을 체험했다. 이어 오후에는 직원들 간 업무 공유와 간담회를 통해 서로의 의견을 나누고 행정·교육 현안에 대한 소통의 장을 마련했다.

특히 저녁에 열린 국가유산 미디어아트 공연은 철원 노동당사의 웅장한 건축적 배경 위에 첨단 디지털 영상을 투사하여, 역사적 비극과 평화의 메시지를 예술적으로 표현한 것을 체험하였다.

문선옥 교육장은 "철원 노동당사 방문은 교육지원청 직원들과 함께 역사와 예술을 체험하며 학교 지원을 위한 다양한 방법을 모색하고, 서로 간의 공감대를 넓히는 뜻깊은 시간이었다"며 "홍천지역에서도 교직원과 학생들이 살아있는 교육과 체험하는 역사를 경험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



