美 관세수입 1년새 2배 늘었지만…국가부채 이자 1조달러 돌파

미국 연방정부가 2025회계연도에 전년 대비 두 배 이상 관세 수입을 올렸지만, 국가 부채 이자는 사상 처음으로 1조달러(약 1421조원)를 돌파했다고 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

전날 미 의회예산처(CBO)가 공개한 2025회계연도 미 연방정부 수입·지출 추정치에 따르면 관세 수입은 1950억달러를 기록했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전년 대비 두 배 이상 증가했지만 관세율이 지난 4월부터 본격 인상됐기 때문에 2024회계연도 대비 증가 폭이 낮게 나왔다. 관세 수입은 연방정부 전체 수입의 3.7%를 차지했다. 개인 소득세가 51%를 차지하는 것에 비교해 낮은 수치다.

공공부채에 대한 순이자 비용은 1조290억달러로 사상 처음으로 1조달러를 돌파했다. 전년 대비 약 8%(800억달러) 증가한 액수로, 공공부채가 늘고 금리가 오른 영향이다. 이는 공적 건강보험인 메디케어 지출이나 국방 지출을 웃돌았다.

학자금 대출 프로그램 개정으로 인한 비(非)현금 지출 감소(1310억달러)를 제외한 비이자 지출은 3510억달러 증가한 것으로 추정됐다. 사회보장 지출과 메디케어 지출, 메디케이드(저소득층 의료 지원) 지출이 각각 8% 늘어난 영향이다.

이에 따라 2025회계연도 미 연방정부의 재정적자는 전년과 거의 비슷한 1조8000억달러로 추정됐다.

앞서 트럼프 행정부가 출범 당시 정부효율부(DOGE)를 이끈 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 정부 예산 지출을 2조달러 줄일 수 있다고 밝힌 바 있다. 그러나 WSJ는 그 효과가 미미했다고 평가했다.

국내총생산(GDP) 대비 재정적자 비율은 2024회계연도 6.4%에서 2025회계연도 5.9%로 소폭 감소했다. GDP 대비 공공부채 비율은 100%에 근접한 것으로 나타나 향후 몇 년 내 1946년 기록한 106%를 넘어설 것으로 전망됐다.

한편 스콧 베선트 미 재무장관은 9일 열린 지역은행 콘퍼런스에서 "현재 GDP 대비 재정적자 비율이 5%대 초반으로 떨어졌다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>