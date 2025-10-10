춘천시, 전파·렌즈 탐지장비 활용 공중화장실 불법 촬영 점검

시민참여단 20명, 시장·공원·도서관 등 80여 개소 대상

안심귀갓길·여성안심세트 지원 등 안전 체감형 정책 확대

강원도 춘천시(시장 육동한)는 시민이 안심할 수 있는 생활환경 조성을 위해 이달까지 공중화장실 80여 곳을 대상으로 불법 촬영기기 설치 여부에 대한 집중 점검을 실시한다.

점검 대상은 이용객이 많은 시장, 공원, 도서관 등 공중화장실로 춘천시 여성친화도시 시민참여단 20명을 점검반으로 편성해 전파탐지기, 렌즈탐지기 등을 활용, 불법 촬영기기 설치 여부를 철저히 확인한다. 이와 함께 화장실 위생상태와 시설 보수 필요 여부도 함께 점검한다.

한편, 춘천시는 여성친화도시 조성사업의 일환으로 지난 7월 안심귀갓길 2개소에 비상벨을 설치했으며, 9월에는 안전물품 3~4종으로 구성된 여성안심세트를 여성 1인 가구와 점포 등 100여가구에 지원하는 등 시민체감형 안전 저액을 확대해 오고 있다.

춘천시 관계자는 "공중화장실에 대한 정기적이고 철저한 불법 촬영 점검으로 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다"며 "안심귀갓길 조성, 여성안심세트 지원 등 모두가 안전하고 행복하게 지낼 수 있는 춘천시를 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.





