국힘 "지역맞춤형 부동산특위 구성…중국인 3대쇼핑 방지법 추진"

국민의힘 지도부, 국정감사 대책회의

공급 확대·미분양 회수 등 부동산 맞춤 대책 마련

中 의료·선거·부동산 3대쇼핑 방지법도 추진

국민의힘은 10일 지역맞춤형 부동산대책특별위원회를 구성하고 중국인들의 의료·선거·부동산 등 3대 쇼핑 방지법을 당론으로 추진하겠다고 밝혔다.

국민의힘 지도부는 이날 국회에서 국정감사 대책회의를 열고 이같은 내용을 공유했다. 오는 13일부터 본격적인 국정감사 기간에 돌입하는 만큼 이재명 정부 국정 운영의 문제점을 꼬집고 정책 대안을 제시하기 위한 차원이다.

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 2025.10.10 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

우선 당은 지역맞춤형 부동산대책특위를 조속히 구성해 지역 현실에 맞는 대책을 마련할 방침이다. 집값을 안정시키려면 수도권은 공급 확대 중심으로, 비수도권은 미분양 회수 중심으로 대응해야 한다는 생각에서다.

김도읍 국민의힘 정책위의장은 "수도권과 지방 아파트 가격 차가 17년 만에 가장 크게 벌어질 정도로 양극화가 심해졌다"며 "그럼에도 정부는 여전히 문재인 정부에서 실패한 정책만 되풀이하고 있다"고 꼬집었다.

중국인들의 3대 쇼핑 방지법도 당론으로 추진할 계획이다. 김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표는 "중국인이 제도의 빈틈을 파고들어 의료 쇼핑, 선거 쇼핑, 부동산 쇼핑 등 3대 쇼핑 중"이라며 "정부의 행태를 보면 우리 국민에 대한 역차별이자 반미친중"이라고 비판했다.

김 수석부대표는 "중국인들은 2만원도 안 되는 건강보험료를 내고 7000만원에 육박하는 혜택을 받았다는 사례도 있다"며 "또 외국 국적이라도 영주권을 얻고 3년이 지나면 우리나라에 거주하지 않아도 투표할 수 있다"고 주장했다. 또 "많은 왕서방이 투기 목적으로 집을 사들여 실제 살지도 않으면서 국민 월세를 받아 가고 있다"고 했다. 이에 중국인 문제에 있어 공정한 잣대를 들이대야 한다는 지적이다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 국감 대책회의가 끝난 후 기자들과 만나 "중국인에 대해 관대한 이번 정부에 대해 경종을 울리고 국회 국토교통위원회나 운영위원회 차원에서 법안을 검토할 예정"이라고 설명했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



