김정은 "북중관계 견고해서 깰 수 없어…하나의 중국 지지"

리창 총리, 노동당 창건 80주년 기념행사 참석

김정은 "북중관계, 지역 평화 안정에 도움"

김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 80주년 기념행사 참석을 위해 리창 중국 국무원 총리를 만나 "북·중 관계는 견고해서 깰 수 없다(牢不可破)"면서 양자 관계를 강조했다.

10일 신화통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 리 총리를 만나 "국제 정세가 어떻게 변하든 북·중 우호협력 관계를 견고히 하고 발전시키는 것은 북한 당정의 확고부동한 입장"이라면서 이같이 말했다.

김 위원장은 이어 "이는 양측 공동 이익에 부합할 뿐만 아니라 지역의 평화 안정 발전에 도움이 된다"고 밝혔다.

그러면서 "북한은 하나의 중국 원칙을 굳게 지지한다"면서 "대만 독립 분열 행위 및 어떠한 외부 간섭에도 결연히 반대할 뿐만 아니라 홍콩 ·마카오·신장(신장위구르자치지구)·시짱(시짱티베트자치구) 문제에서 중국 측 입장을 지지한다"고 강조했다.

김 위원장은 "북한은 중국과 고위층 교류를 밀접히 하고 각 영역에서의 협력을 촉진하며 다자 협력을 강조하기를 바란다"고 말하기도 했다.

리 총리 역시 "북한과 고위급 교류 및 전략적 소통을 강화하고 싶다"면서 "국제적 지역적 사안에서 조정협력을 깊게 하고 싶다"고 했다.

리 총리는 지난달 시진핑 국가주석과 김 위원장 간 북·중 정상회담에 대해 "북·중 관계를 더욱 심화시키기 위한 방향을 제시하고 청사진을 그렸다"면서 "중국 당정은 시종 전략적 고도와 장기적 각도에서 북·중 관계를 다룬다"고 밝혔다.

리 총리는 북·중 친선이 양국 최고지도자의 전략적 인도로 새로운 장을 열고 있다며 "중조관계를 훌륭하게 수호하고 훌륭하게 공고히 하며 훌륭하게 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 일관하고도 확고부동한 전략적 방침"이라고 강조했다.

김 위원장 역시 양국 관계를 시대적 요구에 맞게 강화 발전시키는 것은 흔들림 없는 입장이라며 "중국 동지들과 함께 사회주의 위업 실현을 위한 공동의 투쟁 속에서 조중(북중) 관계의 보다 활력있는 발전을 추동해 나갈 것"이라고 말했다.

중국 권력 서열 2위인 리 총리는 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 중국 대표단을 이끌고 전날부터 오는 11일까지 북한을 방문 중이다. 중국 총리의 북한 공식 방문은 2009년 10월 원자바오 총리 이후 16년 만이다.





