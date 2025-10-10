본문 바로가기
TSMC, 순수 파운드리 시장 점유율 71%로 확대

김형민기자

입력2025.10.10 10:26

카운터포인트리서치 집계
파운드리 1.0버전인 위탁 생산 분야만
삼성은 8%로 2위…중국 SMIC 3위

올해 2분기 순수 파운드리(반도체 위탁생산) 시장에서 TSMC가 71%를 차지하며 점유율을 더욱 늘린 것으로 파악됐다.


TSMC 로고 로이터연합뉴스

TSMC 로고 로이터연합뉴스

10일 시장조사업체 '카운터포인트리서치'에 따르면 올해 2분기 순수 파운드리 시장 매출액은 지난해 동기 대비 33% 증가했다. 인공지능(AI) 수요 확대에 중국의 보조금 정책이 매출액 증가를 견인한 것으로 풀이된다.

순수 파운드리 시장은 설계, 생산, 패키징 등 전체 파운드리에서 파운드리 1.0에 속하는 반도체 위탁 생산 분야만을 의미한다.


올해 2분기 이 시장에서 TSMC는 71%의 점유율을 기록했다. 전년 동기(65%) 대비 6%포인트 늘어난 수치다. 이에 대해 카운터포인트리서치는 TSMC가 3㎚(나노미터·1억분의 1m) 공정 양산을 확대했고 AI 그래픽처리장치(GPU) 수요에 따라 4·5㎚ 공정도 가동률이 높아진 점, 첨단 패키징 기술 CoWoS가 확장된 점 등이 시장 점유율을 늘렸다고 분석했다.


같은 기간 삼성전자는 스마트폰 및 기타 소비자 기기 회복세로 8%의 시장 점유율을 차지하며 2위를 유지했다. 중국의 SMIC는 5%의 점유율로 3위에 올랐다.

카운터포인트리서치는 SMIC가 중국 정부의 보조금 정책으로 지속적인 수혜를 보고 있으며 고도화된 공정 노드로의 전환을 진행할 것으로 예상했다. 올해 하반기에 대해선 "첨단 공정 가동률과 전체 파운드리 업체들의 웨이퍼 출하량이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
