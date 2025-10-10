상명대 양종훈 교수, ‘국군의 날’ 국민대표 선정

국가 안보 기여 공로로 77인 포함

상명대학교 대학원 디지털이미지학과 양종훈 교수가 '제77주년 국군의 날'을 맞아 대한민국 군인을 위해 헌신한 '국민대표 77인'에 선정됐다.

양종훈 교수(왼쪽)와 이재명 대통령과 인사를 나누는 장면. 상명대학교 AD 원본보기 아이콘

양 교수는 지난 1일 충남 계룡대에서 열린 제77주년 국군의 날 기념식에 국민대표로 참석해 이재명 대통령과 함께 기념 오찬에 자리했다.

양 교수는 10여년 전부터 육군 정훈간부를 대상으로 미디어 교육을 실시하고, 육군 2군단에서 포토저널리즘 강연을 진행하는 등 군의 정훈 활동 발전에 기여해 왔다. 또한 군 관련 칼럼 기고, 35사단 창설 60주년 기념 강연, DMZ를 주제로 한 사진전 개최 등의 공로를 인정받아 육군참모총장 감사패를 수상한 바 있다.

군 관련 활동 외에도 그는 제주해녀문화협회 이사장으로 활동하며 해녀 문화의 보존과 계승에 힘쓰고 있다. 최근에는 전국 소년원을 찾아 가족사진을 촬영해주는 재능기부 활동을 이어오며, 보호관찰 청소년들에게 따뜻한 추억을 선사하고 있다.

양 교수는 "군을 비롯해 사회 곳곳에서 소외되기 쉬운 분들을 위해 문화와 예술을 매개로 지속적인 나눔을 실천하겠다"고 소감을 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



