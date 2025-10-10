식당서 담배피고 침뱉고 변기까지 와장창…中 민폐 손님에 '공분'

계속 말렸지만 "알겠다" 대답만

변기까지 부수고 가기도

해당 식당 점주의 딸이라고 소개한 누리꾼이 올린 중국인 실내 흡연 사진. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

중국인 고객이 경기도의 한 고깃집에서 식사 중 흡연을 하고, 침을 뱉는 등 비상식적인 행동을 보이는 모습이 포착돼 누리꾼들의 공분을 사고 있다. 이들이 가게에서 나간 후 화장실 양변기까지 파손돼 있었다.

지난 7일 식당 점주의 딸이라고 밝힌 누리꾼은 인스타그램을 통해 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 게재했다. 영상에서는 손님 중 한 여성이 자리에 앉은 채로 담배를 물은 후 흡연을 시작했고, 함께 온 일행들도 서로 불을 붙여 주면서 흡연을 이어갔다.

이를 확인한 종업원은 손님들에게 흡연을 멈춰 달라고 부탁했으나 대화가 통하지 않았고, 중국인임을 확인해 번역기로 "흡연을 멈춰 달라"고 보여줬으나 소용이 없었다. 이들은 약 3시간의 식사 시간 동안 흡연은 물론 담뱃재를 바닥에 털기도 했으며, 침을 뱉기도 했다.

누리꾼은 "어제(6일) 중국 손님 5명이 엄마 가게에 왔다"라며 "설거지를 하던 엄마가 담배 냄새를 맡고 홀로 나가 보니, 이들이 매장에서 담배를 피우고 바닥에 침을 뱉고 있었다"라고 전했다.

이어 "담배를 피우지 말라고 엄마가 계속 말했지만 알겠다고만 하고, 일행은 담배를 끊지 않았다"라며 "이들이 나간 뒤 정리할 때 보니 남자 화장실 바닥은 소변으로 흥건했고, 변기까지 박살 냈다고 한다. 진짜 뉴스에서만 보던 일이 실제로 일어나니까 너무 황당하다"고 울분을 토해냈다.





박지수 인턴기자



