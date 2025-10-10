본문 바로가기
삼척시, 동안 이승휴 선생 추모 제725주기 동안대제 봉행

이종구기자

입력2025.10.10 10:15

시계아이콘00분 20초 소요
고려 후기의 문신이자 사상가인 동안 이승휴 선생을 추모하기 위한 '제725주기 동안대제'를 지난 3일 천은사 내 동안사에서 봉행하였다.

고려 후기의 문신이자 사상가인 동안 이승휴 선생을 추모하기 위한 '제725주기 동안대제'를 지난 3일 천은사 내 동안사에서 봉행한 후 기념촬영을 하고 있다. 삼척시 제공

고려 후기의 문신이자 사상가인 동안 이승휴 선생을 추모하기 위한 '제725주기 동안대제'를 지난 3일 천은사 내 동안사에서 봉행한 후 기념촬영을 하고 있다. 삼척시 제공

대제는 천은사 범종 33회 타종을 시작으로 삼귀의와 반야심경 봉독, 헌향·헌다·헌화, 행장 소개, 추모사, 축사, '제왕운기' 봉독, 사홍서원 등의 순서로 엄숙하게 진행됐다. 특히 (사)동안이승휴사상선양회 김승호 이사장의 추모사와 박상수 삼척시장, 권정복 삼척시의회 의장, 이철규 국회의원의 축사가 이어지며 선생의 업적과 정신을 되새겼다.


이승휴 선생은 우리나라 최초 편년체 통사 '제왕운기'로 고구려·발해를 정통 역사로 규정하며 원 간섭기에도 민족의식을 드높였다. 이 책은 오늘날에도 귀중한 역사서로 평가받으며, 삼척시는 그의 뜻을 이어 매년 대제와 학술·문화행사를 이어오고 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
