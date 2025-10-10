본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

미국 유학할 사람?… 국립부경대에 美 30개大 온다

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.10 10:08

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 14일 부경컨벤션홀서 유학박람회

미국 30개 대학이 참가하는 대규모 유학박람회가 국립부경대학교에서 열린다.


국립부경대학교(총장 배상훈)와 미국 국무부 산하 EducationUSA는 오는 14일 오후 3시 부경컨벤션홀에서 'PKNU 글로벌 유학박람회'를 공동 개최한다고 10일 알렸다.

미국 유학에 관심있는 지역 학생이면 참여할 수 있다. 이날 오후 3시부터 5시까지 부경컨벤션홀에서 열리는 'PKNU 글로벌 유학박람회'에서 미국 각 대학 입학 담당자가 대학별 입학 정보와 교육 프로그램, 학부 장학금 정보 등을 소개한다.


박람회 참가 대학은 아리조나주립대, 존스홉킨스대 캐리 경영대, 노스이스턴대, 켄트주립대, 아이오와주립대, 사바나 예술대, 뉴욕 주립대 버팔로 캠퍼스 등이다.


이날 오후 5시 30분부터는 미래관 1층 부산아메리칸코너에서 '미국 대학원 유학 장학금 설명회'가 열린다. 노던이스턴대와 켄트주립대가 참여해 대학원 과정과 장학금 기회를 직접 안내할 예정이다.

참가 희망자는 온라인으로 사전 신청하거나 현장에서 등록하면 된다. 사전 신청은 EducationUSA Korea의 유학박람회 공식 홈페이지에서 할 수 있다.


국립부경대는 주한미국대사관과 부산아메리칸코너를 캠퍼스에 공동으로 운영하고 있다. 이번 행사는 지역 학생들이 미국 유학의 다양한 정보를 얻고 글로벌 역량을 키울 기회다.

미국 유학할 사람?… 국립부경대에 美 30개大 온다
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기