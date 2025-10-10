미국 유학할 사람?… 국립부경대에 美 30개大 온다

10월 14일 부경컨벤션홀서 유학박람회

미국 30개 대학이 참가하는 대규모 유학박람회가 국립부경대학교에서 열린다.

국립부경대학교(총장 배상훈)와 미국 국무부 산하 EducationUSA는 오는 14일 오후 3시 부경컨벤션홀에서 'PKNU 글로벌 유학박람회'를 공동 개최한다고 10일 알렸다.

미국 유학에 관심있는 지역 학생이면 참여할 수 있다. 이날 오후 3시부터 5시까지 부경컨벤션홀에서 열리는 'PKNU 글로벌 유학박람회'에서 미국 각 대학 입학 담당자가 대학별 입학 정보와 교육 프로그램, 학부 장학금 정보 등을 소개한다.

박람회 참가 대학은 아리조나주립대, 존스홉킨스대 캐리 경영대, 노스이스턴대, 켄트주립대, 아이오와주립대, 사바나 예술대, 뉴욕 주립대 버팔로 캠퍼스 등이다.

이날 오후 5시 30분부터는 미래관 1층 부산아메리칸코너에서 '미국 대학원 유학 장학금 설명회'가 열린다. 노던이스턴대와 켄트주립대가 참여해 대학원 과정과 장학금 기회를 직접 안내할 예정이다.

참가 희망자는 온라인으로 사전 신청하거나 현장에서 등록하면 된다. 사전 신청은 EducationUSA Korea의 유학박람회 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

국립부경대는 주한미국대사관과 부산아메리칸코너를 캠퍼스에 공동으로 운영하고 있다. 이번 행사는 지역 학생들이 미국 유학의 다양한 정보를 얻고 글로벌 역량을 키울 기회다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



