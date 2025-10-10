본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정부부처

서울시 새벽일자리 예산 삭감에 金총리 "어리석어…시의회와 논의"

손선희기자

입력2025.10.10 10:04

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김민석 국무총리가 추석 연휴 직후인 10일 서울 구로구 소재 새벽 인력시장을 찾아 현장을 둘러봤다.


김민석 국무총리가 10일 서울 구로구 남구로 새벽인력시장 인근 자원봉사센터를 찾아 자원봉사자를 격려하고 있다. 2025.10.10 연합뉴스

김민석 국무총리가 10일 서울 구로구 남구로 새벽인력시장 인근 자원봉사센터를 찾아 자원봉사자를 격려하고 있다. 2025.10.10 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이른바 '남구로역 인력시장'으로 불리는 이곳은 서울 전역 건설현장에서 일하려는 건설 노동자들이 모여드는 수도권 최대 규모의 인력시장이다. 김 총리는 윤건영 더불어민주당 의원(서울 구로을), 김형광 고용노동부 고용정책실장 직무대리, 장인홍 구로구청장 등과 함께 현장을 찾아 건설노동자, 자원봉사센터 관계자 등을 만나 고충을 청취했다.

건설근로자공제회 관계자는 "전국에 53개 정도의 인력시장이 있는데, 현재는 거의 사멸이 됐다"면서 "근로자들이 잘 나오지 않아 (남구로역 인력시장이) 현재 남은 곳 중에는 최대 규모"라고 설명했다. 공제회에서 근로자들과 상담을 통해 현장 인력을 배분하고, 업무에 앞서 안전교육을 실시한다. 외에 학자금 지원 등 복지 제도도 운영하고 있다.


장 구청장은 "서울시와 구로구가 매칭해 새벽일자리 예산이 1억5000만원 정도 되는데, 최근 서울시에서 내년 예산을 다 삭감하겠다는 통보가 온 상태"라며 "만약 최종적으로 삭감되면 저희(구청) 예산이라도 투여해서 (운영해야 한다)"고 호소했다.


이에 김 총리는 "(서울시가) 왜 그렇게 어리석게들 (하나)"이라며 "몇푼 되지도 않는, 이런 기본적인 것은 유지를 시켜줘야 (한다)"고 비판했다.

이어 건설근로자들을 위한 새벽시장 자원봉사센터로 이동한 김 총리는 봉사자들을 만나 격려하고 현장 고충을 청취했다. 홍병순 자원봉사센터 단장은 "예전엔 쉼터가 없어 노상이나 집에서 (지원 물품을) 갖고 들락날락했었다"며 "7개 건설회사에서 5억을 협찬받아 (센터 시설을) 증축해 줬다"고 고마움을 표했다. 이어 "시 보조금이 내년부터 끊겨서 총리님이 오시면 원활하게 도와주십사 말씀드리려고 기다렸다"고 말했다.


그러자 김 총리는 "제가 시 의회, 그쪽에 논의를 해야겠다"고 답했다. 이어 "10여년간 자원봉사를 이어오며 국가가 할 일을 대신해주신 점에 깊이 감사드리며, 정부도 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기