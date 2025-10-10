[특징주]이스라엘-하마스 휴전합의에 방산주↓

10일 오전 방산주가 일제히 약세를 보이고 있다. 이스라엘과 하마스의 휴전 합의 소식 때문으로 보인다.

이날 오전 9시50분 기준 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,047,000 전일대비 50,000 등락률 -4.56% 거래량 127,688 전일가 1,097,000 2025.10.10 09:50 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴전 훈풍…코스피 0.91% 오른 3455대 마감연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파 전 종목 시세 보기 close 주가는 전 거래일 종가보다 5.1% 떨어진 104만1000원을 기록하고 있다. LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 472,500 전일대비 32,500 등락률 -6.44% 거래량 127,674 전일가 505,000 2025.10.10 09:50 기준 관련기사 러·우 전쟁서 맹활약 군사용 드론…한국 업체는코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'[특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세 전 종목 시세 보기 close (-5.94%), 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 123,400 전일대비 7,000 등락률 -5.37% 거래량 123,186 전일가 130,400 2025.10.10 09:50 기준 관련기사 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 당일 즉시! 금리는 연 4%대금리 부담 낮추고 투자 여력 키운다…스탁론에 몰리는 투자자들러·우 전쟁서 맹활약 군사용 드론…한국 업체는 전 종목 시세 보기 close (-5.06%), 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 2,200 등락률 -3.68% 거래량 671,391 전일가 59,800 2025.10.10 09:50 기준 관련기사 한화시스템, 방사청과 3573억 규모 L-SAM 다기능레이다 계약최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 당일 즉시! 금리는 연 4%대금리 부담 낮추고 투자 여력 키운다…스탁론에 몰리는 투자자들 전 종목 시세 보기 close (-4.18%), 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 218,000 전일대비 8,000 등락률 -3.54% 거래량 389,383 전일가 226,000 2025.10.10 09:50 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 즉시!투자금 부족으로 고민 중? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 이용 가능!연 4% 금리·최대 4배 레버리지… 투자자 자금 운용 새 돌파구 전 종목 시세 보기 close (-3.32%) 등도 하락세를 보이고 있다.

이스라엘 내각은 10일(현지시간) 새벽 팔레스타인 무장 정파 하마스와의 1단계 휴전 합의안을 승인했다고 밝혔다. 내각의 합의안 승인에 따라 이스라엘군은 24시간 내로 가자지구의 정해진 구역에서 철수해야 한다. 이후 72시간 동안 하마스는 생존 인질을 석방해야 하며 이후 사망 인질의 시신을 단계적으로 인계해야 한다.

소강상태에 접어든 러시아-우크라이나 전쟁에 이어 이스라엘-하마스 휴전 소식이 전해지면서 방산주 투자 심리가 약해진 것으로 보인다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



