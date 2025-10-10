바디프랜드, 추석 맞아 보육원에 후원 물품 전달

10년째 후원 이어와

바디프랜드가 추석을 맞아 서울 강남구 강남 드림빌에 명절 음식과 베개 등을 전달했다고 10일 밝혔다.

강남드림빌 원장과 바디프랜드 직원복지팀 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다.

바디프랜드는 지난 1일 강남 드림빌에 갈비와 꿀떡 등 명절 음식과 간식, 라클라우드 라텍스 베개와 고급 타월 등 다양한 물품을 기부했다. 바디프랜드는 올해로 10년째 후원 활동을 이어가고 있다.

바디프랜드는 지역 사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 전개하고 있다. 코로나가 한창이던 2021년 전국 선별진료소 의료진에 15억원 상당의 안마의자 271대를 기증하고 청각·시각 장애인 단체와 관공서 현장 근무자를 위해 헬스케어 로봇을 기부했다. 육군 남수단 재건지원단에 헬스케어 로봇을 기증해 해외 파병 중인 군 장병을 격려하고 있으며 경로당에도 꾸준히 후원 활동을 이어가고 있다.

바디프랜드 관계자는 "올해는 지역 사회와 함께 나누며 성장하겠다는 약속을 10년 동안 지킨 의미 있는 해"라며 "헬스케어 기업으로서의 전문성을 바탕으로 아이들의 건강과 행복, 사회적 가치를 실현하는 후원 활동을 계속하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



