강릉시 펫파크 준공…2026년 정식 개장

이종구기자

입력2025.10.10 09:41

반려동물과 함께라서 더 행복한 강릉

매년 증가하는 반려인 및 반려동물을 위한 반려동물 공원인 '강릉시 펫파크'가 지난 9월 말 준공됐다. 잔디 생육기간 및 동절기 등을 감안하여 정식 개장은 오는 2026년 상반기 중 이루어질 예정이다.

'강릉시 펫파크' 전경. 강릉시 제공

'강릉시 펫파크' 전경. 강릉시 제공

강릉시 펫파크는 무료이용시설로 ▲대형(640㎡) 및 소형(724㎡) 반려동물 놀이터 ▲반려동물 동반산책로 ▲중앙광장 ▲어질리티놀이터 ▲커뮤니티쉼터 ▲주차장(15면) 등으로 구성돼 있다.


시는 입장료를 받지 않고 운영하되, 동물 등록된 반려동물만 입장할 수 있도록 할 방침이다.

2025년 9월 말 기준 강릉시에 등록된 반려동물은 1만8116마리이며, 반려인은 전체 인구 대비 27%인 5만5000여 명(추정치)으로 해마다 증가하는 추세이다.


펫파크 조성으로 반려동물 인프라 부족 문제를 해소하고 시민과 반려동물이 함께 안전하고 건강하게 여가생활을 누릴 수 있는 휴식공간이 될 것으로 기대된다.


김홍규 강릉시장은 "매년 반려 인구가 증가하고 있는 트렌드에 발맞춰 건전한 반려동물 문화가 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
