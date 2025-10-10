美, '외환위기' 아르헨 페소 직접구매·통화 스와프 체결

'트럼프 절친' 밀레이 정부 지원

공화당도 비판…NYT "베선트 지인들 이익"

미국이 트럼프 대통령의 '절친' 하비에르 밀레이 대통령이 이끄는 아르헨티나의 외환 위기 극복을 위해 달러 유동성 제공에 나섰다.

9일(현지시간) 스콧 베선트 미 재무부 장관은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 워싱턴DC를 방문한 루이스 카푸토 아르헨티나 경제부 장관과 4일간 회담한 결과 아르헨티나 페소를 직접 구매하고 아르헨티나 중앙은행과 200억달러 규모의 통화 스와프 계약을 체결했다고 밝혔다.

베선트 장관은 "미 재무부는 시장 안정성을 위해 필요한 어떤 이례적인 조치라도 즉시 취할 준비가 됐다"며 "트럼프 대통령의 미국 우선주의(America First) 경제 리더십은 공정한 무역과 미국의 투자를 환영하는 동맹을 강화하는 데 초점을 두고 있다"고 말했다.

이어 밀레이 대통령의 리더십 덕분에 미국 재계 리더들이 양국 경제 관계를 더 긴밀하게 하고 싶어 한다며 카푸토 장관과 아르헨티나의 투자 인센티브와 투자를 지원하기 위한 미국의 정책 도구에 대해서도 논의했다고 덧붙였다.

미국이 페소화 직접 구매라는 이례적인 수단까지 사용하며 아르헨티나 지원에 나선 이유는 '남미의 트럼프'라 불리는 밀레이 대통령 정부가 경제 위기로 정권을 잃을 수 있다는 우려가 나오기 때문이다. 밀레이 대통령은 지난달 초 인구의 약 40%가 거주하는 부에노스아이레스주 지방선거에서 참패한 뒤 이달 26일 중간선거에서도 의석을 빼앗길 것이라는 전망이 나온다.

블룸버그 통신은 "트럼프 대통령과 베선트 장관은 지난 수십년간 반복적으로 채무를 불이행(디폴트)하고 화폐를 평가 절하한 국가에 베팅하고 있다"며 "목표는 정치적 동맹인 밀레이 대통령이 중간선거에서 승리하도록 돕고, 밀레이 대통령의 좌파 경쟁자들의 복귀에 대한 우려로 불안한 시장을 진정시키는 것"이라고 설명했다.

아르헨티나 구하기에 나선 트럼프 행정부의 결정에 대해 미국 내에서는 불만이 나오고 있다. 민주당은 트럼프 행정부가 연방정부 셧다운 상황에서 세금으로 타국 정부를 떠받친다고 비판했다. 공화당에서도 세금을 외국 정부 지원에 사용하는 것은 '미국 우선주의' 기조에 맞지 않다는 지적이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT) 등은 베선트 장관의 지인들이 운영하는 헤지펀드들이 아르헨티나에 대규모 투자를 해뒀으며, 이번 구제 조치로 금전적 이익을 얻을 가능성이 크다고 짚었다.

베선트 장관은 이러한 비판을 의식한 듯 "아르헨티나의 개혁 의제 성공은 중요한 의미를 가진다"며 "강력하고 안정적인 아르헨티나는 서반구 번영을 떠받치는 데 도움이 되고 미국의 전략적 이익에 부합한다. 그들의 성공은 초당적 과제가 돼야 한다"고 강조했다.

