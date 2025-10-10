본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안산시, 내달 28일까지 '골목형 상점가' 신청 접수

정두환기자

입력2025.10.10 09:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2000㎡내 점포 30개→15개로 완화
대부동은 10개 이상이면 신청 가능

경기도 안산시는 관내 주요 상점가를 대상으로 다음 달 28일까지 '골목형 상점가' 지정을 위한 모집 공고를 실시한다고 10일 밝혔다.

안산시, 내달 28일까지 '골목형 상점가' 신청 접수
AD
원본보기 아이콘

골목형 상점가에 지정되면 소비자들이 온누리 상품권을 사용할 수 있고 상인들은 시설·경영 현대화 사업 등에 참여할 수 있는 자격이 주어진다.


앞서 시는 지난달 '안산시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례'를 개정해 지정 기준을 완화했다. 기존에는 2000㎡ 이내 면적에 소상공인 점포가 30개 이상 밀집한 구역이 지정 대상이었지만 개정 조례는 점포 수 기준을 15개 이상으로 완화했다. 특히 대부동의 경우 지역 특성을 고려해 10개 이상의 점포면 지정 신청할 수 있도록 했다.

시는 지정 신청서에 대해 규정상 요건 부합 여부, 상권 특성 및 발전 가능성 등을 종합적으로 검토해 골목형 상점가로 지정할 예정이다. 지정 신청을 원하는 상인들에게는 컨설팅도 지원할 방침이다.


자세한 사항은 안산시청 홈페이지 '고시공고'의 공고문을 확인하거나 안산시청 소상공인지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.


이민근 안산시장은 "앞으로도 소상공인을 위한 실질적이고 다양한 지원책을 마련해 지역경제를 활성화해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기