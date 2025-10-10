본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산시, ‘반려동물 친화 관광도시’ 조성 본격 추진

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.10 09:30

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반려동물 동반 체험행사·축제 등 프로그램 운영

새로운 관광 패러다임 전환… 관광수요 선점

울산시는 반려동물과 함께 여행할 수 있는 '반려동물 친화 관광도시' 조성에 본격적으로 나서고 있다.


이 사업은 반려동물 동반여행 육성으로 관광산업의 영역을 확장하고 지역관광 활성화를 위해 마련됐다.

시는 지난 2023년 문화체육관광부 주관 '반려동물 친화 관광도시' 공모에 전국 광역단체 중 최초로 선정됐으며, 오는 2026년까지 총사업비 20억원을 투입해 관련 사업을 진행 중이다.

반려동물 친화 관광도시 조성. 울산시 제공

반려동물 친화 관광도시 조성. 울산시 제공

AD
원본보기 아이콘

울산시는 숙박·식음·교통 등 반려동물 친화 관광기반(인프라) 개선, 지역 특색을 반영한 반려동물 동반 여행콘텐츠 개발 등 다양한 체험 중심의 프로그램을 운영하고 있다.


주요 운영 프로그램으로 ▲울산의 아름다운 자연 속에서 반려동물과 함께하는 즐길 수 있는 도보여행(트레킹) 관광 프로그램 '미션 멍파서블 울산' ▲딸기·배꽃 농장 생태체험 등 반려동물과 자연이 어우러진 색다른 치유(힐링) 관광 ▲반려동물 동반 단체 관광객을 유치하는 여행업체와 관광사업체 특전(인센티브) 지원 ▲'반려동물 관광택시'를 운영해 개별적인 맞춤형 이동서비스 제공과 전용 도시관광(시티투어) 버스를 타고 반려동물과 주요 관광지를 관람하는 프로그램 운영 등이다.


아울러 시는 오는 11월 창의적인 관광상품을 발굴하기 위한 '반려동물 관광상품 아이디어 공모전'도 진행할 예정이다.

반려동물과 딸기 농장 생태체험. 울산시 제공

반려동물과 딸기 농장 생태체험. 울산시 제공

원본보기 아이콘

시 관계자는 "반려동물 친화 관광도시 조성은 관광문화의 체계(패러다임) 전환"이라며 "울산이 반려동물과 함께 떠나는 여행의 대표도시가 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"라고 말했다.

울산시는 그동안 반려동물 친화 관광도시 조성을 위해 다양한 프로그램을 추진해 왔다.


반려동물 동반 주요 프로그램으로 2023년∼2024년 장생포 '고래바다여행선'을, 2023년 크리스마스 무박 2일간 간절곶 해맞이 등 '댕댕트레인' 관광열차를 운영했다.


또 지난해에는 부족한 반려동물 동반 숙박시설 확대를 위해 지역 숙박업소 4곳에 반려동물 동반 시설개선비를 지원하는 사업도 추진했다.


특히 올해 처음으로 반려견과 함께 바다를 즐기는 '울산 비치 멍스플래쉬'를 한국관광공사와 공동 개최해 큰 호응을 얻었다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기