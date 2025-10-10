트웰브랩스, '퍼스트맨 스튜디오'로부터 전략적 투자 유치

황동혁 감독 "아이디어를 완성도 있게 만드는 데 필수"



영상이해 초거대 인공지능(AI) 개발 기업 트웰브랩스가 넷플릭스 '오징어게임' 제작사인 퍼스트맨 스튜디오로부터 전략적 투자를 유치했다고 10일 밝혔다.

황동혁 퍼스트맨 스튜디오 대표는 "스토리텔링이 더욱 글로벌 해지고 빠르게 진화하고 있다. 이러한 변화에 적응하는 창작자들이 엔터테인먼트의 미래를 만들 것"이라며 "트웰브랩스의 기술은 아이디어를 관객이 원하는 속도로 완성도 있게 만드는 데 필수적"이라고 설명했다.

트웰브랩스의 영상 이해 기술은 영상의 화면, 소리, 맥락을 동시에 분석해 수백 시간 분량에서 특정 장면을 몇 초 만에 찾아낸다. 새 영상을 만드는 생성형 AI와 달리 영상 아카이브에 이미 존재하는 콘텐츠의 가치를 극대화하는 데 집중한다. 영상 메타데이터를 장면 단위로 정밀하게 색인화하고 분석해 편집자와 감독이 빠르게 작업하면서도 창작 통제권을 완전히 유지할 수 있도록 돕는다.

이재성 트웰브랩스 대표는 "글로벌 콘텐츠 제작사의 투자는 트웰브랩스의 기술이 엔터테인먼트 산업의 실제 과제를 해결할 수 있다는 현장 검증"이라며, "창작자들이 더 혁신적인 이야기를 만들 수 있도록 영상 AI 기술을 계속 발전시키겠다"고 말했다.

한편 트웰브랩스는 2021년 창업 이후 글로벌 AI 시장에서 빠르게 성장하고 있다. CB 인사이트가 선정하는 '글로벌 100대 AI 스타트업'에 4년 연속 선정됐으며, 지난 4월에는 한국 AI 모델 최초로 아마존 베드록 공급사로 선정되기도 했다.





